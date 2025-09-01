快訊

科技ETF大咬AI紅利 將是美股上漲領頭羊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
進入AI時代後，擁有AI實力才是強國。路透
進入AI時代後，擁有AI實力才是強國；大企業比AI，展現企業科技力，AI讓輝達成為市值最大的公司，讓微軟市值重返榮耀。分析師估計，AI產業三關鍵利器，人工智慧、雲端運算、AI晶片2025至2030年產值複合年成長率分別高達35.9%、17%、33%，建議優先布局相關科技ETF，囊括目前科技浪潮中的所有核心驅動力。

台新標普科技精選ETF（009807）團隊指出，自智慧型手機到生成式AI時代，標普科技精選行業指數與標普500指數相比，在過去十年表現出顯著的高成長機會，其企業的獲利複合成長率（CAGR）為21%，優於標普500指數11.5% ，使得科技板塊權重在標普500指數中日益增加，為標普500指數中11個行業權重最大者。

資訊科技產業指數為標普500指數中唯一穩定在一年，三年與五年致勝產業，例如過去五年若買入科技指數累積報酬為137.9%，同期間持有房地產指數五年僅有14.2%，科技股脫穎而出。

台新標普科技精選ETF團隊表示，美國經濟穩健，儘管川普政策多變及地緣政治風險增加，市場終將回歸企業基本面表現，川普積極推動大而美法案，及未來去監管政策推行，加上聯準會9月降息機率高，有望支撐美股評價。AI需求暢旺，支撐企業獲利及經濟表現，縱使美股短期高檔震盪，但下方支撐強，創高指日可待，科技股將是美股上漲領頭羊。

