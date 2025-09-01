歐股基金錢景獲市場肯定 投資吸引力增強

美股投資人近來開始居高思危，資金似有分散跡象。投信法人指出，隨著歐洲央行進入降息循環尾聲，輔以基本面逐步改善、且估值更具吸引力的歐洲股票，有機會成為全球資產配置者的另一個關注焦點。

滙豐投信指出，隨著歐美達成貿易協議，為企業前景重新帶來「可預測性」，對歐洲企業無疑是一項正面消息。更重要的是，市場可以擺脫關稅威脅的憂慮，再次聚焦歐洲經濟復甦進程。

根據IMF最新預測，歐元區經濟成長率將逐步回升，並可望在明年持續走高。再從成長變化率來看，隨著歐洲經濟動能改善，特別是股市估值仍較美股存有大幅折價，分析師預期明年具備與美國有著相當的企業盈利增長潛力下，歐洲股市似乎正成為一個具吸引力的投資機會。

凱基收益成長多重資產基金研究團隊表示，2025年美國前十大進口國當中，歐盟就占了三席，隨著歐美達貿易協議，包括歐盟對美實施零關稅、向美國購買7,500億美元能源產品、增加6,000億美元對美直接投資，美歐雙方在飛機及其零組件、部分化學品與學名藥、半導體設備、部分農產品、自然資源及關鍵原材料互免關稅，稅率變數已淡化。

惟川普外交政策多變，預期歐洲各國政府仍會持續增加國防支出，在政府持續投入國防建設支撐下，市場仍具想像空間；加上美股不斷創高，相較之下歐股評價面仍相對低，可作為分散風險的資產配置部位。

滙豐投信認為，由於歐洲經濟今年才由谷底步入復甦階段，意味股市漲勢只是剛剛起步。然而過去幾年，大部分投資者都累積了不少美股部位。根據美銀美林8月調查，91%基金經理認為美股估值偏高，資金有機會流向估值合理的歐洲價值股，以平衡並分散美股過度集中的風險。