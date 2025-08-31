資金活水注入、指數月線創高 台股基金紅通通後市看旺

台股8月大漲690點，漲幅達2.9%，收盤創下歷史新高點位，不過台股股票型基金更是繳出亮眼表現，整體紅通通，法人表示，美國聯準會釋出9月降息可能，透過穩健布局台股基金，伺機進場，將有望跟上長期投資好成果。

台灣供應鏈廠商陸續公布2025年第2季財報及7月營收，雖然部分獲利受新台幣升值影響，但整體出貨動能仍然強勁。7月底景氣對策信號顯示，海關出口值、製造業銷售指數及工業生產指數維持紅燈，反映外需表現亮眼；相對地，批發、零售與餐飲等內需產業則顯示走弱，經濟主要動能仍由AI應用帶動。

永豐永豐基金研究團隊觀察，就產業發展而言，近期強勢族群以AI供應鏈為主，包括伺服器、PCB與自動化設備等，除受惠於國內升級需求，更搭上國際AI浪潮。隨著下半年進入傳統旺季，相關產業動能可望持續發酵。

在基本面上，美中貿易戰持續休兵，地緣政治風險趨緩，且對等關稅及半導體關稅等不確定因素逐步消化，有利市場氛圍營造。技術面則顯示短、中、長期均線持續走揚，長多趨勢確立，未來股市回檔將提供布局契機。

野村優質基金經理人陳茹婷表示，近期台股維持高檔震盪，資金輪動快速。雖然部分漲多個股面臨獲利了結壓力，股價波動劇烈，但整體資金仍集中於電子與AI相關題材，主流趨勢不變。目前市場對聯準會9月降息抱持高度期待，若政策如預期啟動降息，資金活水將有助於進一步推升市場表現，即便短線出現拉回，降息利多亦有助於緩和修正壓力，支撐行情表現。

展望後市，陳茹婷分析指出，AI已明顯帶動企業生產力提升，且科技公司資本支出動能持續，中長期前景仍樂觀，台股也將持續受惠。而隨著輝達（NVIDIA）GB300陸續量產出貨，AI需求動能延續，看好半導體先進製程相關(晶圓代工、CCL、PCB、測試)，以及伺服器相關供應鏈(散熱模組、電源管理、高速傳輸)表現。