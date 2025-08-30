多重系列TISA級別績效比拚 這檔唯一聚焦科技投資

金管會鼓勵民眾及早進行退休理財運動，於7月推行「台灣個人投資儲蓄帳戶TISA」制度，其中的多重資產系列基金因具備更強的風險分散特性，更受退休族、保守型投資人歡迎，而TISA推出至今已屆滿一個多月，統計最近一個月多重資產系列基金TISA級別之績效，安聯四季成長表現最佳、中信科技趨勢居次，而近一周表現則是中信科技趨勢表現最為優異。

TISA級別基金是由TISA基金委員會進行嚴格篩選，條件包括：基金需滿足成立滿三年、規模達新台幣5億元以上、以及獲得至少三星的晨星或理柏評級等條件，讓台灣投資人能以最輕鬆的方式、及最低的交易成本，進行退休理財規劃，而目前國內共有20檔TISA級別基金，種類涵蓋股票型、債券型、平衡型（多重資產）。

法人指出，TISA級別基金不僅投資門檻低、最低只要1,000元就能進場，最大的好處在於經理費相對低廉，隨著投資期間的拉長，對最終的投資報酬將產生相當大的影響。其中，多重資產類型因投資標的多元，同時涵蓋股、債，波動風險又相對股票型來得低，因此更受到退休族、定存族，或保守型投資人喜愛。

目前市面的多重資產系列基金TISA級別共五檔，統計近一個月績效，表現最佳的前三名依序是：安聯四季成長、中信科技趨勢、國泰泰享退系列2049，報酬率依序是5.81%、5.07%、5.04%。若將報酬表現縮短至近一周，中信科技趨勢報酬表現最佳達2.23%。

法人指出，投資TISA主要策略以長期投資為主，因此選擇趨勢成長題材，長線來說效益最佳。

TISA產品中，中信科技趨勢為目前唯一聚焦科技的多重資產基金，同時持有美國七巨頭與其他科技頂尖企業，網羅目前主流生成式AI、互聯網等科技趨勢概念產業，還配置投資等級債、及部分非投資等級債，長線來說相對更有表現空間，持續定時定額買進，能以最輕鬆的方式掌握多元科技資產成長契機。