適時轉換標的 汰弱留強

資本市場變化多端，近年隨地緣政治、貿易戰、關稅戰、AI發展快速，20年前買一張台積電（2330）放著不管，如今獲利豐厚的時代已難再現。投信法人建議，投資人投資基金更要定期檢視評估，適時轉換、汰弱留強，才能找到適合自己的基金工具。至於何時需要轉換，有幾個參考指標。

新光投信指出，第一個指標是理財目標改變，如因年齡逐漸增長，風險承受力漸低，可以逐漸增加固定收益型或平衡型的基金比重，降低股票型基金配置。或是因財務狀況改變，當手中可用資金增加，可加碼原先定期定額或定期不定額的扣款金額；乃至當生活遭逢變故，也要調整基金投資組合，以準備足夠流動現金。

第二個指標是市場投資環境改變，例如當所投資的市場景氣不佳，股市持續下跌，此時應該判斷市場是否走向空頭，並減碼股票型基金比重，轉換成部份固定收益型基金避險；反之當預期市場景氣即將復甦，未來股市表現可能轉好，則可增加股票型基金比重，搭上多頭列車。

第三個指標是基金操作績效改變，投資基金本質雖希望中長期持有，但觀察基金短、中、長期績效表現，所持有的基金在多頭市場仍漲不起來，或者投資績效老是落在同類型基金排名的最後四分之一，就應汰弱轉強，尋找績效佳的強勢基金，獲取較佳的投資報酬。

第四個指標是基金投資策略改變，每檔基金的公開說明書都有基金的投資目標、投資策略、基金的投資方針及範圍，以及決策過程和基金經理人等重要訊息，投資人認同上述內容才會購買。一旦所投資的基金，經召開受益人大會改變基金型態、投資目標及方針或經理人修正原先所訂定的投資策略，此基金型態與未來投資方針可能與原先申購時的內容不同，此時可考慮轉換成其他基金。