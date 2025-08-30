基金停利停損 法人教戰

想以小額投資踏入資本市場的新鮮人來說，投資基金是相對低風險的開始，但究竟要選擇單筆或定期定額？要不要停利停損？該如何停利停損，投資人還是要花點時間規劃與檢視。

投資人首先要評估自己對風險的承擔程度，例如是敢衝不怕輸，或是賠一點就睡不著；以及理財的目的，如短期結婚資金需求，或為了長期退休打算。自我檢視清楚後，才能在琳瑯滿目的理財商品中，找到或快速刪去不適合的產品。

新光投信表示，若決定單筆投資，與投資股票相同，不脫「低買高賣」原則，因此應選擇基金淨值「相對低檔」時買進，而在基金淨值「相對高檔」時賣出。通常選擇單筆投資法的時機，多為股市多頭市場時期，由於基金淨值隨著投資標的市場每天波動，只要掌握住市場波段行情，單筆投資基金出現明顯獲利的例子不在少數。

至於希望細水長流的小資族，法人大多建議定期定額，主因在於定期定額門檻低，可以積少成多，在利滾利的複利效果下，以時間創造財富效果佳。

雖然在股價上揚、基金淨值上漲時，買進較少的單位數；反之，在股價下跌、基金淨值降低時，則買進較多單位數，長期投資下來，不論股市多、空，平均投資成本皆較平均市價低。由於定期定額投資兼具儲蓄與投資的特性，適合做為理財規劃的資產配置。

法人表示，基金不是買了就放著不管，仍要適時檢視，因此有了所謂的停利、停損。新光投信表示，停利就是停止獲利；停損，即停止虧損，運用在基金上，投資人在申購時可先決定好獲利贖回目標；以及遇到投資賠錢情況，決定出場認賠的時機。

尤其在投資股票型基金時，因淨值波動度較大，預先設定好停利點，可免除紙上富貴的下場；先決定好停損點，則可避免損失擴大，資金被長期套牢。

最常見的停利、停損點設定包括獲利率與配置率，例如基金投資報酬率達20%時贖回，並依比率如部分或全部贖回。

群益投信指出，定期定額策略不僅有助於風險分散、平均成本，也是對普羅大眾而言最為簡單方便的投資方式。因為只要選對市場，針對有波動且長期趨勢向上的市場，堅持停利不停扣，長期累積效果驚人。定期定額的優勢在於能有紀律攤平投資成本，但要維持20、30年定期定額不間斷，對人性而言也是一大挑戰，因此有四大建議。

包括一、堅持扣長期，至少維持三年，根據過往經驗，正報酬機會可望達6成以上。

二、漲多要停利，當漲幅已超過停利目標，適時獲利了結、落袋為安，特別是單一區域和單一新興國家股市的波動相對較大，因此設定停利機制更符合投資效益。

三、下跌不停扣，即使扣在相對高點，在下跌段也不停扣，攤平效果佳，當市場反彈，長期累積的單位數可望讓報酬加速逆轉勝。

四、逢低再加碼，當跌幅超過可承受範圍，不停扣且再加碼，有望提早創造轉歸為盈的機會。