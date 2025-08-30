基金特蒐／多元信用債 靈活致勝

安聯多元信用債券基金經理人紐曼（David Newman）表示，隨著美國對等關稅淡化，但後續可能對經濟的影響仍待觀察，加上新政策和對貨幣市場可能出現的連動影響，全球可能處在利率週期不太同調的環境，建議靈活且主動的投資策略反倒更能因應市場的變化與輪動，從中掌握多元機會。

美國8月製造業擴張速度創2022年以來最快，聯準會主席鮑爾演講前夕三位聯準會官員發表偏鷹派發言（不支持降息），使10年期公債殖利率區間震盪。

安聯多元信用債券基金經理人紐曼（David Newman）。安聯投信／提供

安聯多元信用債券基金成立於2016年，透過投資全球債市，以求獲取超越基金績效參考指標的長期報酬。分析標的時不忽略總體評估，並且客製風險控管系統，以抵禦逆風環境。回顧第2季以來，信貸市場表現明顯受到市場多空消息交雜影響。其中，美國對等關稅對某些行業和經濟體影響最為直接，市場試圖解讀當下美國「解放日」，以及隨後美國關稅政策的轉向。其次，經濟數據也出現波動，美國國內生產總值難以解讀，但市場普遍認為製造業推動經濟放緩。

紐曼表示，儘管關稅對於市場後續的影響、通貨膨脹和地緣政治等重大問題仍然存在不確定性。然而，市場氛圍已經明顯淡化且更加樂觀，企業財務和營運狀況也獲得緩和。第2季企業配置從歐洲溫和轉向北美，整體信貸質素仍展望正向。次級銀行和保險債務的表現與信貸市場大致一致。

在第1季減少對金融機構投資後，作為進入「解放日」的風險緩解措施，第2季重新增加了該資產類別；同時關注歐洲銀行的機會，也留意美國投資級債的一些布局機會。第3季度重點則是聚焦在重新檢視與適度調整配比。

安聯多元信用債投資團隊會依據不同區域的經濟及信用周期，靈活布局全球信用債市，主要投資標的包括投資等級債、非投資等級債券、新興市場企業債及資產證券化資產等。就信評分布來看，目前以BB級債為最大宗，占比31%，其次是BBB級債的29%，以較佳長期風險報酬比為目標。

以市場分布來說，其中西歐占比54%最多，再來是北美29%，最後則是新興市場則是拉丁美洲為主，約占比6%。債種方面則是，安聯多元信用債券基金主打多元布局，在金融債方面，主要布局優先順位債；在非金融債方面，偏重到期日較近的債券；證券化產品則以非機構資產抵押證券及商業不動產抵押擔保債券為主。

展望後市，在利率政策方向上，歐洲央行7月會議決定維持利率不變，由於薪資成長低於預期，通膨預計在2026年前仍低於2%的目標，這讓歐洲央行有更大空間進一步降息。美國聯準會也預期將採取更寬鬆的立場，主要是考量美國勞動市場明顯轉弱，可能促使聯準會進一步降息。雖然進口商可能吸收部分關稅衝擊，但最終仍難免將成本轉嫁給美國消費者。外界關注，如果通膨和增長繼續超出預期，可能導致貨幣政策放鬆步伐放慢。收益率較高的短期資產有望受益。

操作心法

靈活布局全球，跳脫單一市場的限制

放眼全球債券機會，靈活布局，透過主動選債管理，跳脫單一市場或債種限制，創造更多價值。看好債務體質強勁或改善中的發債機構，創造更佳的長期總報酬。（徐牧民）

投資小叮嚀

美國新任總統川普政府政策、地緣政治、歐洲政治變局，將是牽動2025年全球市場重要因子；預期川普政策不會改變經濟趨勢，但可能讓成長更集中在美國；國際貨幣基金(IMF)預估2025年主要經濟體為正成長，全球經濟仍可望正向表現，但需留意川普上任後政策措施對全球經濟各區表現的影響，專注於信用風險。（徐牧民）