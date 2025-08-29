58檔台股基金淨值與大盤同創高 31.8萬受益人賺錢笑呵呵

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
淨值新高、受益人萬人以上的主被動台股基金今年來績效前十名。(資料來源：CMoney、投信投顧公會)
淨值新高、受益人萬人以上的主被動台股基金今年來績效前十名。(資料來源：CMoney、投信投顧公會)

台灣加權指數29日再度創新高，今年來大盤上漲逾6.5%，台股基金績效也紅通，根據CMoney統計至8月27日顯示，主、被動台股基金表現包括群益台灣精選強棒主動式ETF基金、群益馬拉松基金、富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金、國泰小龍基金等共58檔淨值與大盤同創新高，也讓318,140位受益人都賺錢。進一步以今年來績效與受益人數看，受益人數超過萬人，今年來績效表現最佳的是群益台灣精選強棒主動式ETF基金上漲27.6%，第二名是野村優質基金上漲22.19%。

群益投信台股研究團隊表示，大盤在創下新高後，接下來面臨的挑戰更為複雜，除全球衰退疑慮外，美國232條款調查可能壓抑科技股表現。預期台股將維持上檔有壓、下檔有撐的區間行情，此時也凸顯主動選股、靈活調整的重要性。投資策略應採成長股與價值股並重來因應大區間操作。台股類股輪動快速、個股波動性大，預期台股指數傾向高檔震盪，一般人要掌握時機點實屬不易，台股接下來的操作難度將更高，加上個股波動大，主動式台股基金可在盤勢多空之際來回靈活操作，建議投資人可以主動台股基金ETF，以定期定額方式有效分散不同時點進場風險，參與台股未來上漲契機。

群益台灣精選強棒主動式ETF（00982A）暨群益馬拉松基金經理人陳沅易表示，技術面來看，長線多方優勢明顯，短期內趨勢反轉疑慮不大。然而，市場情緒受壓抑，法人籌碼穩定度有所下滑，外資買賣操作頻繁，融資餘額小幅增減，市場結構呈現頭重腳輕特性，行情可能轉為區間震盪整理。現階段對等關稅影響主要集中於傳統產業（如成衣、製鞋，輸美比重逾30%），但半導體供應鏈從設備到終端產品的潛在關稅風險，已透過市場預期壓抑估值水位，後續觀察232條款課稅涵蓋範圍，若未擴及含半導體的終端產品，可啟動半導體族群估值修復布局；反之則提升防禦型個股配置。

ETF 群益 台股指數

