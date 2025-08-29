投信發行上千檔海外基金近一周績效 前20名大中華基金包辦

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
海外基金近一周前十名（%）。（資料來源:CMONEY、2025/8/27、基金選取新台幣計價）
大中華股市近期上漲，讓投信發行的大中華基金績效一掃頹勢，觀察信發行超過千檔的新台幣計價海外基金近一周績效表現，前20名清一色都是中國相關基金，前五名來看，包括群益中國新機會基金、PGIM保德信中國中小、台中銀中國精選成長、PGIM保德信中國品牌、柏瑞中國A股量化精選近一周、近一月分別都有5%、10%以上的好表現。

市場法人表示，中國股市自2025年初以來持續走強，展現強勁牛市勢頭。雖然上証指數才突破去年高點，但其他板塊如深圳綜指、中證2000等早已提前創下新高。在資產荒背景下，股市財富效應顯著，估值仍具吸引力，疊加政策持續支持，上行空間可期。

群益投信中國研究團隊指出，進一步分析中國股市近期上漲原因，首先，債市、現金、黃金及樓市等資產收益率欠佳，投資者面臨資產荒，資金轉向股市。其次，A股市場財富效應明顯，伴隨成交量放大，投資者風險偏好提升，且當前估值處於歷史合理區間，尚未過高。最後，國家通過制度改革與政策支持，持續提升A股對資金的吸引力，隨著居民資產結構中股票配置占比的提高，股市正成為新的財富錨。建議投資人可多留意中國相關基金投資契機。

群益中國新機會基金經理人謝天翎強調，全球權益市場在經歷了上半年的震盪後，7月迎來一波強勁的反彈。中國市場的「政策底」與美國市場的「加息頂」共同確立風險資產的有利窗口期。中國市場在政策預期與企業盈利復甦的雙重推動下，表現出較強的韌性。看好產業方面，從晶片、伺服器、散熱到軟體應用，算力需求的爆發式增長將是未來最核心的投資主線；此外，醫藥領域關注那些研發實力強勁、技術平台獨特，且能夠獲得國際藥廠合作的生物科技公司也值得留意。

