大中華基金 績效紅不讓

大中華股市近期大展「紅」圖，帶動投信發行的大中華基金績效表現。近一周投信發行的新台幣計價海外基金，前20名都是中國相關基金，包括群益中國新機會基金、PGIM保德信中國中小、台中銀中國精選成長、PGIM保德信中國品牌、柏瑞中國A股量化精選等基金，近一周、近一月分別都有6%、13%以上的好表現。

市場法人表示，中國股市自2025年初以來持續走強，雖然上指數甫突破去年高點，其他板塊如深圳綜指、中證2000等早已提前創下新高。

群益投信中國研究團隊指出，分析中國股市近期上漲原因，包括債市、現金、黃金及樓市等資產收益率欠佳，投資者面臨資產荒，資金轉向股市。其次，A股市場財富效應明顯，伴隨成交量放大，投資者風險偏好提升，且當前估值處於歷史合理區間。國家通過制度改革與政策支持，持續提升A股對資金的吸引力，隨著民眾資產結構中股票配置占比提高，建議投資人可多留意中國相關基金投資契機。

群益中國新機會基金經理人謝天翎強調，全球權益市場在經歷了上半年的震盪後，7月迎來了一波強勁的反彈。美國就業市場的降溫與聯準會的降息態度，預示著第3季市場可能進入一個「混沌期」，波動性將會放大。然而，中國市場在政策預期與企業盈利復甦的雙重推動下，表現出較強的韌性。看好的產業方面，從晶片、伺服器、散熱到軟體應用，算力需求的爆發式增長將是未來最核心的投資主線；此外，醫藥領域關注那些研發實力強勁、技術平台獨特，且能夠獲得國際藥廠合作的生物科技公司也值得留意。

富蘭克林證券投顧表示，8月各區域股市包括大中華股票型基金漲勢領先，中國官方推出政策面利多並維持充裕的市場流動性，推升上證綜指一度突破3,800點，並創十年來新高。