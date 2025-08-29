美非投等債 擁三優勢

市場對於美國聯準會9月是否降息有如霧裡看花，美債殖利率隨著陸續公布的經濟數據區間波動。野村企業研究與資產管理公司（NCRAM）指出，無論聯準會何時降息，美國非投資等級債券擁有良好的基本面、技術面以及高殖利率等三大優勢，歷史經驗也顯示美非投等債長期投資的回報具有吸引力。

野村企業研究與資產管理公司投資長高大維（David Crall）表示，川普目標包括增加美國商品的出口機會、吸引更多企業赴美投資並增加美國製造及非經濟相關的項目等。至於對美國通膨的影響，部分項目可能會透過豁免的方式降低其影響力，且除非聯準會積極地降息，關稅對於通膨的影響應為一次性。

截至7月底，利率期貨顯示未來12個月美國有五碼的降息空間，ECB只剩一碼。目前NCRAM的基本假設是未來12個月有三碼的降息空間，美國經濟為軟著陸。

較高的債券殖利率一直是非投等債核心優勢之一，目前美國非投等債最差殖利率7.07%，歐洲非投等債為5.22%，均遠高於自2015年7月以來的中位數。

高大維指出，良好的基本面及技術面均為支持美元非投等債成長的因素，首先，美元非投等債過去12個月違約率僅0.4%，淨槓桿率 3.7倍，承壓比率4.9%，基本面相當強韌。