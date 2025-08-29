美非投等債 擁三優勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

市場對於美國聯準會9月是否降息有如霧裡看花，美債殖利率隨著陸續公布的經濟數據區間波動。野村企業研究與資產管理公司（NCRAM）指出，無論聯準會何時降息，美國非投資等級債券擁有良好的基本面、技術面以及高殖利率等三大優勢，歷史經驗也顯示美非投等債長期投資的回報具有吸引力。

野村企業研究與資產管理公司投資長高大維（David Crall）表示，川普目標包括增加美國商品的出口機會、吸引更多企業赴美投資並增加美國製造及非經濟相關的項目等。至於對美國通膨的影響，部分項目可能會透過豁免的方式降低其影響力，且除非聯準會積極地降息，關稅對於通膨的影響應為一次性。

截至7月底，利率期貨顯示未來12個月美國有五碼的降息空間，ECB只剩一碼。目前NCRAM的基本假設是未來12個月有三碼的降息空間，美國經濟為軟著陸。

較高的債券殖利率一直是非投等債核心優勢之一，目前美國非投等債最差殖利率7.07%，歐洲非投等債為5.22%，均遠高於自2015年7月以來的中位數。

高大維指出，良好的基本面及技術面均為支持美元非投等債成長的因素，首先，美元非投等債過去12個月違約率僅0.4%，淨槓桿率 3.7倍，承壓比率4.9%，基本面相當強韌。

延伸閱讀

川普才表態歡迎 陸外交部對赴美留學生發布安全提醒

勤業眾信進駐亞洲資產管理中心高雄專區 今掛牌成立服務中心

王心凌巡演甜攻美國！舊金山、紐約連開2場海外粉絲暴動

「我們沒得選」美業界人士：美製無人機 比大疆差又貴

相關新聞

大中華基金 績效紅不讓

大中華股市近期大展「紅」圖，帶動投信發行的大中華基金績效表現。近一周投信發行的新台幣計價海外基金，前20名都是中國相關基...

美股基金、ETF 旺春風

降息利多吸引資金回流美國，讓美股持續「站在高崗上」，美股基金及ETF同步受惠，近一季績效皆開紅盤。法人表示，關稅風險淡化...

58檔台股基金商品 淨值創高

台灣加權指數今年來上漲6.45%，根據Cmoney統計至8月27日資料顯示，主、被動台股基金表現包括群益台灣精選強棒主動...

美非投等債 擁三優勢

市場對於美國聯準會9月是否降息有如霧裡看花，美債殖利率隨著陸續公布的經濟數據區間波動。野村企業研究與資產管理公司（NCR...

台股創新猷 14檔台股基金領先創高 群益馬拉松成立來漲幅2113%最亮

台股27日以24,519.9點收盤，創下收盤歷史新高，今年來大盤上漲6.45%，連帶的台股基金績效也績效長紅；根據CMO...

瀚亞智慧數據基金 9月1日開募

隨美國經濟數據放緩，聯準會9月降息機率升高，激勵全球股市呈現多頭行情。瀚亞環球智慧數據股息基金將9月1日開募，將AI導入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。