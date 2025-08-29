58檔台股基金商品 淨值創高

台灣加權指數今年來上漲6.45%，根據Cmoney統計至8月27日資料顯示，主、被動台股基金表現包括群益台灣精選強棒主動式ETF、群益馬拉松基金、富邦道瓊臺灣優質高息30ETF、國泰小龍基金等共58檔淨值與大盤同創新高，也讓318,140位受益人都賺錢。

群益台灣精選強棒主動式ETF（00982A）暨群益馬拉松基金經理人陳沅易表示，技術面來看，長線多方優勢明顯，短期內趨勢反轉疑慮不大。然而，市場情緒受壓抑，法人籌碼穩定度有所下滑，外資買賣操作頻繁，融資餘額小幅增減，市場結構呈現頭重腳輕特性，行情可能轉為區間震盪整理。

現階段對等關稅影響主要集中於傳統產業（如成衣、製鞋，輸美比重逾30%），但半導體供應鏈從設備到終端產品的潛在關稅風險，已透過市場預期壓抑估值水位，後續觀察232條款課稅涵蓋範圍，若未擴及含半導體的終端產品，可啟動半導體族群估值修復布局；反之則提升防禦型個股配置。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，AI伺服器產業的強勁需求下基本面仍強勁，台灣在全球供應鏈的核心地位不會動搖，加上部分廠商已布局美國與墨西哥生產，投資人逢低可布局AI及高效能運算（HPC）概念股的良機。此外，算力也是AI發展的關鍵，台灣的優勢在於，擁有世界領先的半導體製造能力，在AI伺服器零組件領域更具備高度整合性，憑藉供應鏈一條龍的優勢，台灣能迅速因應客製化、高頻更新的AI發展，成為全球AI業者的關鍵夥伴。

群益投信台股研究團隊表示，投資策略應採成長股與價值股並重來因應大區間操作。台股類股輪動快速、個股波動性大，預期台股指數傾向高檔震盪，一般人要掌握時機點實屬不易，投資人可定期定額主動式台股基金ETF，有效分散不同時點進場風險，參與台股未來上漲契機。

