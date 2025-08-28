9月為投資市場傳統多事之秋 全球股市多居高位 易有震盪拉回風險

受惠投資人對聯準會9月能重啟降息有高度期待、美國對半導體關稅有豁免空間、美中再延長關稅休兵期90天，以及美國相繼與俄、烏和歐洲領袖會談尋求俄烏停火可能性。台灣加權股價指數和S&P 500指數攜手於8月27日再登歷史新高，8月全球股市可望連續第五個月上漲。

富蘭克林證券投顧表示，9月通常是投資市場傳統的多事之秋，尤其目前多數股市居於高檔，易有震盪拉回風險。需要關注的事項包括：返校需求、蘋果秋季發表會、歐洲最大消費性電子展IFA，重頭戲將是聯準會會議是否能令投資人預期成真；歐元區和英國，以及日本也將有利率會議。

富蘭克林證券投顧指出，市場適度修正有助消化評價面偏高及技術面過熱擔憂，且在全球資金偏向寬鬆環境，預期景氣放緩但仍具韌性，股市若有拉回可做為卡位第四季旺季行情的良機。建議核心首選平衡型基金、中天期債組的複合債，以及非投資等級債券型基金。股市持續看好長線趨勢正向的科技及創新科技產業，堅持定期定額。另外，順應全球分散投資浪潮，建議可選擇全球公債或新興國家當地公債型基金、日本和印度股票型基金。

8月各區域股市持續以台灣、日本和大中華股票型基金漲勢領先。儘管市場陷於AI股票是否處於泡沫之爭辯，然而輝達推出「機器人新大腦」帶動相關類股表現，激勵台股27日再創歷史新高。中國官方推出政策面利多並維持充裕的市場流動性，推升上證綜指一度突破3,800點並創十年來新高。反觀受美國高關稅威脅和被資金排擠的印度股票基金居後。

富蘭克林坦伯頓新興國家基金經理人伽坦．賽加爾表示，新興市場主導科技與替代能源產業的各個領域，包含半導體、IT資訊服務與太陽能、電動車等，且隨著AI人工智慧的應用即將進入爆發期，對於半導體的需求將會持續成長。中國在尖端科技領域正逐步建立完整的供應鏈並持續研發，人形機器人已開始上工，例如物流公司使用的機器人貨車，以及倉儲中的自動化堆高機，引爆相關企業商機。