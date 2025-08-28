台股創新猷 14檔台股基金領先創高 群益馬拉松成立來漲幅2113%最亮

台股27日以24,519.9點收盤，創下收盤歷史新高，今年來大盤上漲6.45%，連帶的台股基金績效也績效長紅；根據CMONEY統計資料顯示，共有14檔台股基金淨值表現在前一日領先大盤創下新高，也讓48,877位受益人都賺錢。

進一步觀察這14檔台股基金，大部分都成立20年以上，以成立來績效來看，群益馬拉松基金上漲2,113.4%表現最亮麗，野村中小、野村優質、PGIM保德信中小型股也都有漲逾1,000%的好績效，彰顯出長青基金的穩健好表現。

群益投信台股研究團隊表示，現階段台股處於高檔，台股類股輪動快速、個股波動性大，預期台股指數傾向高檔震盪，一般人要掌握時機點實屬不易，台股接下來的操作難度將更高，加上個股波動大，台股基金可在盤勢多空之際來回靈活操作，主動選股策略，透過科技股與傳產股的平衡布局，不僅能捕捉成長性標的的潛力，也能確保投資組合的穩定性，建議投資人可運用台股基金介入，參與台股未來上漲契機。

群益馬拉松基金暨主動群益台灣強棒 (00982A)經理人陳沅易指出，當前台股盤勢與產業趨勢，建議投資者採取謹慎但積極的操作策略。首要焦點應放在AI相關科技產業及其供應鏈，這些領域包括電源管理、BBU系統、高效能運算基礎設施以及半導體設備廠務工程等，具備較高的成長潛力。

陳沅易建議，在市場回檔時可分批進場，把握中長期投資機會。投資策略可採成長股與價值股並重來因應大區間操作、選股不選市行情。電子股部分看好，中長線AI伺服器、AWS供應鏈、IC設計，傳產則看好內需、高殖利率個股。