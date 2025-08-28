聽新聞
台股基金淨值持續攀升 投資績效亮眼吸引資金流入

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股昨（27）日再創新高，今年以來大盤上漲6.4%，帶動台股基金績效長紅。根據統計，共有14檔台股基金淨值在前一日領先大盤創下新高。觀察這14檔台股基金，大部分都成立20年以上，從成立以來的績效來看，群益馬拉松基金上漲2,113.4%表現最亮麗，野村中小、野村優質、PGIM保德信中小型股基金，也都有漲逾1,000%的好績效。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

群益投信台股研究團隊表示，現階段台股處於高檔，台股類股輪動快速、個股波動性大，預期台股指數傾向高檔震盪，一般人要掌握時機點實屬不易，台股接下來的操作難度將更高，加上個股波動大，台股基金可在盤勢多空之際來回靈活操作，主動選股策略，透過科技股與傳產股的平衡布局，不僅能捕捉成長性標的的潛力，也能確保投資組合的穩定性。

群益馬拉松基金暨主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易指出，當前台股盤勢與產業趨勢，建議投資者採取謹慎但積極的操作策略。首要焦點應放在AI相關科技產業及其供應鏈，這些領域包括電源管理、BBU系統、高效能運算基礎設施以及半導體設備廠務工程等，具備較高的成長潛力。建議在市場回檔時可分批進場，把握中長期投資機會。

