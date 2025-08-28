瀚亞智慧數據基金 9月1日開募

隨美國經濟數據放緩，聯準會9月降息機率升高，激勵全球股市呈現多頭行情。瀚亞環球智慧數據股息基金將9月1日開募，將AI導入投資市場，以成長股+高股息策略打造投資優勢。

瀚亞投資大中華區總裁暨瀚亞投信董事長王伯莉指出，聯準會降息機率高，為股市帶來新動能，在數據爆炸、市場變化快速的時代，AI導入能處理更多訊息，包括選股、投資策略，結合團隊資源，激發出更好的創新思維。

瀚亞投信投資長林如惠指出，多數新興國家已啟動降息，在美元走弱情況下，資金開始流向其他經濟體，推升各地股市表現。

看好全球股市的上漲潛力，瀚亞環球智慧數據股息基金擬任基金經理人賴盈良表示，基金透過AI數據模型，從全球九成以上股票中精選具超額報酬潛力標的，搭配高股息股票，要達成二倍MSCI全球國家世界指數股利率目標，讓投資人同時掌握長期資本增值與穩定股息收益的機會。

賴盈良補充，自川普上任以來，全球投資人開始尋求非美市場的投資機會，低基期地區的股票更受資金青睞，例如歐洲、亞洲及拉美市場。儘管近期全球股市高漲，市場仍存在諸多不確定性，建議投資組合中納入高股息概念股，創造長期資產增值機會。

瀚亞投資團隊以七大個股因子—相對同業價值、相對歷史價值、公司品質、低特定風險、動能、短期技術指標與市場情緒研發專屬模型，用以挖掘潛在超額報酬，並依據不同時機、地區與產業靈活調整策略，發揮綜效。