日前聯準會主席鮑爾在全球央行年會上放鴿，拉抬市場對於聯準會9月降息預期，法人表示，利率市場走勢難料，債券投資仍須提防利率風險，建議投資人適度配置短天期債券，既能掌握收益來源，也能憑其低存續期、利率敏感度低的特性，平衡投資組合波動，同時兼顧收益與抗震兩大需求。

群益投信債券ETF研究團隊表示，在總體經濟仍保有韌性的情況下，債券的基本面與信用面雖無需太憂慮，然在利率波動與政策不確定性干擾下，反倒更加突顯短天期投資級債的投資價值，從年化波動度來看，短天期0-5年期ESG債為2.23%，相較全球投等債的4.61%和全球複合債的4.42%明顯要低，而就票面利率來看，短天期0-5年期ESG債接近5.52%，也明顯突出，可說是兼具低波與收益特性。

群益ESG投等債0-5ETF（00985B）經理人謝明志表示，對債券投資人來說，利率環境的變化是存債過程中最為挑戰的地方，不過短天期債的優勢正好在於其存續期間短，意味著對利率的敏感度也較低，為既想掌握收益來源，又不想承擔過大債券價格波動風險的投資人可優先選擇的標的。

自去年聯準會首次降息以來，到今年的緩降息，在政策難料的過程中，也可見短天期債持續吸引追求穩健收益與抗震防禦雙重目的皆能滿足的資金配置，相關短天期債ETF是投資人可多加善用的理財工具。