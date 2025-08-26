富坦日本基金 績優生

美日關稅不確定因素釐清，加以日本第2季國內生產毛額（GDP）年化季增率由0.6%攀升至1%的經濟數據利多帶動，日本東證指數本月來漲幅在全球主要股市中居次，僅次於中國大陸股市。

美日7月下旬達成貿易協議，美國對日本進口商品徵收15%關稅，8月雙方進一步確認15%的對等關稅稅率涵蓋現有的最惠國稅率，並非在既有關稅基礎上再疊加徵收。國內外利多因素加持，帶動東證指數本月來（截至25日）上漲5.5%。

理柏統計，國內核備的境外日本股票基金中，富蘭克林坦伯頓日本基金、瀚亞日本動力基金、法巴日本基金等基金漲幅都領先大盤。其中，富蘭克林坦伯頓日本基金不僅本月以來表現第一，且今年來與過去一、二、三年期間績效都高居境外日股基金之冠。

檢視富坦日本基金能明顯勝出的關鍵，主要就是經理人能因應日本國內外總體經濟情勢變化，靈活配置於最具競爭力的投資標的。基金十大持股中不乏耳熟能詳的日本知名品牌，如豐田汽車、良品計畫（無印良品母公司）、亞瑟士等。

以該基金長期持有的運動品牌亞瑟士為例，更是獲得「一雙潮鞋鬼塚虎，讓股價五年漲十倍」的美譽。亞瑟士為不斷發展的全球品牌、定價能力不斷提高，在美、中、印等市場市占不斷擴大，近期更上調營收、獲利及營業利益目標，推升股價大漲，當然也貢獻了富坦日本基金的績效。

日本關稅稅率優於先前市場定價，且全球資金部分自美國轉進基期較低的亞洲等其他市場，富蘭克林投顧認為，此趨勢短期內不易翻轉，著眼日股交易價格較美歐等更具評價面優勢。

富蘭克林投顧指出，日本在經歷30年的通貨緊縮之後，邁入通貨膨脹環境，隨著國內經濟恢復正常與企業治理改善，結構性股東權益報酬率有望大幅改善。日股的風險報酬相當具吸引力，即使目前股價處於高點，但後續仍有望持續受到資金青睞。