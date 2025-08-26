快訊

獨／「小英男孩」鄭亦麟涉收賄施壓台電 賄款進弟弟帳戶人已出境

北部天空很多莢狀雲！鄭明典：很可能南方季風槽增強 中南部應該會降溫

聽新聞
0:00 / 0:00

亞洲股票型基金績效亮眼 評價優勢、多元題材吸引資金流入

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
亞洲股票型基金 亮眼（網路照片）
亞洲股票型基金 亮眼（網路照片）

近期亞洲股票型基金績效普遍逾2.5%，法人指出，關稅政策趨穩、大陸政策扶持、印度降息與南韓、台灣企業動能回升，共同支撐亞洲市場展現韌性。隨美元走弱與資金移轉趨勢，亞洲評價優勢與多元題材可望持續吸引全球資金布局。

據理柏資訊統計至22日，包括：富達基金－亞洲小型企業、富達基金－亞洲股票ESG、安盛投資管理亞太(日本除外)股票、安聯亞太高息股票、富邦亞洲機會證券投資信託、元大亞太優質高股息100指數證券投資信託、富達基金－太平洋、晉達環球策略基金－亞洲股票、富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲成長等，績效達2.5%以上。

回顧全球股票型基金資金流向，據EPFR等統計顯示，統計自2025年8月14日至8月20日止近一周，改由亞洲不含日本基金淨流入16.2億美元居冠。

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人蘇庫瑪．拉加表示，亞洲股市近期在關稅及地緣政治緊張局勢的發展下表現展現韌性，關稅政策大致底定，最終結果較上一季所預期的樂觀，大陸推動反內卷政策並將持續提供政策支持以提振國內經濟、印度央行今年來已多次下調基準利率有利企業投資與消費者支出領域、南韓與台灣企業對貿易不確定性最敏感，但任何形式的政策奧援都將為成長提供額外支撐。

整體而言，對美國作為投資避險資產地位的質疑、美元走弱以及難以預測的政策，將促使愈來愈多資金自美國移轉出去，這可能會對亞洲市場等資產類別產生催化劑作用，鑑於亞洲股市的評價面優勢與各國多元題材將推動資金流往亞洲市場。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫預期未來大規模減稅與財政刺激，大幅降低應稅所得、提高現金流，亦有助企業資本支出重新加速。

延伸閱讀

亞洲股票型基金近周績效普遍逾2.5% 吸引資金湧入

財產申報曝！盧秀燕不只愛用雅詩蘭黛粉底液 先生還擁其公司債

Fed緩降息期間 短天期非投等債表現勝出

財產申報 盧秀燕存款862萬 黃偉哲債務1988萬

相關新聞

組合型基金攻守兼備 績效亮眼 展現抗跌領漲優勢

台股近期高檔震盪，投資人布局更重視攻守兼備。觀察近月組合型基金績效表現，多檔基金展現相對優勢，不僅抗波動能力佳，部分更跑...

債券、貨幣基金 錢潮湧

第3季來市場步入高檔震盪期，由主被動ETF、各類基金7月資金流動觀察，海外債ETF、新秀主動式ETF與非投資級海外債等呈...

TISA理財照過來／國泰台灣高股息 吸睛

國人投資理財偏好配息型商品，觀察基富通平台上架的台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）基金中，不乏高配息基金。其中，國泰台灣高...

亞洲股票型基金績效亮眼 評價優勢、多元題材吸引資金流入

近期亞洲股票型基金績效普遍逾2.5%，法人指出，關稅政策趨穩、大陸政策扶持、印度降息與南韓、台灣企業動能回升，共同支撐亞...

富坦日本基金 績優生

美日關稅不確定因素釐清，加以日本第2季國內生產毛額（GDP）年化季增率由0.6%攀升至1%的經濟數據利多帶動，日本東證指...

錢進短債 穩中求富

日前聯準會主席鮑爾在全球央行年會上放鴿，拉抬市場對於聯準會9月降息預期，法人表示，利率市場走勢難料，債券投資仍須提防利率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。