快訊

獨／「小英男孩」鄭亦麟涉收賄施壓台電 賄款進弟弟帳戶人已出境

北部天空很多莢狀雲！鄭明典：很可能南方季風槽增強 中南部應該會降溫

聽新聞
0:00 / 0:00

組合型基金攻守兼備 績效亮眼 展現抗跌領漲優勢

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合、富達卓越領航全球組合、滙豐全球趨勢組合、安聯四季成長組合等基金，近月來績效達6.5%以上。聯合報系資料照
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合、富達卓越領航全球組合、滙豐全球趨勢組合、安聯四季成長組合等基金，近月來績效達6.5%以上。聯合報系資料照

台股近期高檔震盪，投資人布局更重視攻守兼備。觀察近月組合型基金績效表現，多檔基金展現相對優勢，不僅抗波動能力佳，部分更跑贏大盤，顯示其在市場震盪中具備進可攻、退可守特性，成為關注焦點。

根據CMoney統計至22日，觀察總數416檔股票、債券、平衡組合型基金績效表現，其中富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合、富達卓越領航全球組合、滙豐全球趨勢組合、安聯四季成長組合等基金，近月來績效達6.5%以上，相較台股大盤近周及近月以來的表現，組合型基金展現抗跌領漲。

聯邦投信分析，美國聯準會主席鮑爾在2025年傑克森霍爾年會上釋出更明確的鴿派訊號，指出美國經濟正處於降溫但尚未陷入衰退。勞動市場雖接近充分就業，但已顯現疲態，失業率自3.9%升至4%以上，新增就業放緩，GDP成長亦由上季3%降至約2%。通膨方面，高關稅可能推升物價，風險仍存。

不過，鮑爾強調政策依據數據調整，並指出勞動市場下行風險增加，近期通膨上行多屬一次性因素，為9月降息預留空間。市場解讀後，9月降息一碼機率高達87.3%，全年可能降息2碼。若核心通膨持續回落且勞動市場惡化，聯準會不再抗拒降息，但調整仍將審慎。天然資源方面，富蘭克林證券投顧指出，國際能源署與美國能源資訊局都基於OPEC+增產措施，整體評估重大戰略轉變將提高今明兩年原油供應，抑制油價上檔空間。

延伸閱讀

9月降息機率87％…台股衝高逾2.4萬點！009804受投資人關注

Fed緩降息期間 短天期非投等債表現勝出

樂觀坐等9月降息？市場預估80%機率降1碼、本週「2關鍵」考驗期

台股飆漲 衝出四亮點…三大法人同步買超、短線樂觀

相關新聞

組合型基金攻守兼備 績效亮眼 展現抗跌領漲優勢

台股近期高檔震盪，投資人布局更重視攻守兼備。觀察近月組合型基金績效表現，多檔基金展現相對優勢，不僅抗波動能力佳，部分更跑...

債券、貨幣基金 錢潮湧

第3季來市場步入高檔震盪期，由主被動ETF、各類基金7月資金流動觀察，海外債ETF、新秀主動式ETF與非投資級海外債等呈...

TISA理財照過來／國泰台灣高股息 吸睛

國人投資理財偏好配息型商品，觀察基富通平台上架的台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）基金中，不乏高配息基金。其中，國泰台灣高...

亞洲股票型基金績效亮眼 評價優勢、多元題材吸引資金流入

近期亞洲股票型基金績效普遍逾2.5%，法人指出，關稅政策趨穩、大陸政策扶持、印度降息與南韓、台灣企業動能回升，共同支撐亞...

富坦日本基金 績優生

美日關稅不確定因素釐清，加以日本第2季國內生產毛額（GDP）年化季增率由0.6%攀升至1%的經濟數據利多帶動，日本東證指...

錢進短債 穩中求富

日前聯準會主席鮑爾在全球央行年會上放鴿，拉抬市場對於聯準會9月降息預期，法人表示，利率市場走勢難料，債券投資仍須提防利率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。