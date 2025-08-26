組合型基金攻守兼備 績效亮眼 展現抗跌領漲優勢

台股近期高檔震盪，投資人布局更重視攻守兼備。觀察近月組合型基金績效表現，多檔基金展現相對優勢，不僅抗波動能力佳，部分更跑贏大盤，顯示其在市場震盪中具備進可攻、退可守特性，成為關注焦點。

根據CMoney統計至22日，觀察總數416檔股票、債券、平衡組合型基金績效表現，其中富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合、富達卓越領航全球組合、滙豐全球趨勢組合、安聯四季成長組合等基金，近月來績效達6.5%以上，相較台股大盤近周及近月以來的表現，組合型基金展現抗跌領漲。

聯邦投信分析，美國聯準會主席鮑爾在2025年傑克森霍爾年會上釋出更明確的鴿派訊號，指出美國經濟正處於降溫但尚未陷入衰退。勞動市場雖接近充分就業，但已顯現疲態，失業率自3.9%升至4%以上，新增就業放緩，GDP成長亦由上季3%降至約2%。通膨方面，高關稅可能推升物價，風險仍存。

不過，鮑爾強調政策依據數據調整，並指出勞動市場下行風險增加，近期通膨上行多屬一次性因素，為9月降息預留空間。市場解讀後，9月降息一碼機率高達87.3%，全年可能降息2碼。若核心通膨持續回落且勞動市場惡化，聯準會不再抗拒降息，但調整仍將審慎。天然資源方面，富蘭克林證券投顧指出，國際能源署與美國能源資訊局都基於OPEC+增產措施，整體評估重大戰略轉變將提高今明兩年原油供應，抑制油價上檔空間。