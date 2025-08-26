快訊

TISA理財照過來／國泰台灣高股息 吸睛

經濟日報／ 張瀞文
國泰台灣高股息基金小檔案

國人投資理財偏好配息型商品，觀察基富通平台上架的台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）基金中，不乏高配息基金。其中，國泰台灣高股息基金成立五年多以來，累積報酬率約260%，今年來規模更成長逾兩成，達183億元，且TISA級別經理費率低至0.6%，甫開賣即擄獲投資人目光，成為申購金額前三大的TISA基金。

目前在63檔TISA基金中，有五檔訴求高配息，包括元大台灣高股息ETF連結基金、國泰台灣高股息基金、野村台灣高股息基金、元大台灣高股息優質龍頭基金、野村全球高股息基金。若從規模、績效與費用率三大面向綜合評估，國泰台灣高股息基金規模大、績效亮眼，TISA級別費用率超低，相當受到青睞。

國泰台灣高股息基金最新淨值（8月25日）為35.98元，近三年累計報酬率116%，連續兩年獲「傑出基金金鑽獎」國內股票型基金獎。目前持股近八成為電子股，高於其他高股息基金，顛覆傳統上投資電子股以賺取資本利得為主的觀念。

事實上，電子業近年獲利穩健成長，多數公司以發放現金股息為主流。CMoney統計，近十年每年股息殖利率超過4%的電子股約有200~400檔，占整體電子業30~50%。

國泰投信投資長鄭立誠表示，國泰台灣高股息基金透過經理人主動式的產業調研，為投資人聚焦「競爭力強大」、「股價波動低」及「可望持續配發高股息」的個股，挖掘長線投資價值。

未來在人工智慧（AI）等科技成長題材加持下，台灣電子業受惠程度將持續放大。投資人可透過基富通平台，善用TISA級別基金低費用成本優勢，長期買進，捕捉台股成長脈動。

