債券、貨幣基金 錢潮湧

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
7月各類境內基金淨申購概況

第3季來市場步入高檔震盪期，由主被動ETF、各類基金7月資金流動觀察，海外債ETF、新秀主動式ETF與非投資級海外債等呈現資金淨流入，貨幣基金也出現逾400億元淨流入，顯示短期觀望氣氛漸增。

根據投信投顧公會統計，今年7月投信發行主被動ETF與各類型基金，受到市場來到高檔水位或逼近歷史新高，以及國際情勢雜音等干擾，整體呈現約81億元的淨流出，其中包括ETF主力之一的台股ETF也是呈現淨流出近437億元；僅部分平衡型基金、海外債ETF、新兵主動式ETF與非投資等級債等撐場。

主動安聯台灣高息ETF（00984A）經理人施政廷表示，聯準會主席鮑爾談話釋出9月降息訊號，面對近期市場來到高點後的高檔震盪，在投資組合中加入多元分散，同時具有股息與成長資產，應是較佳的應對策略。

布局上，施政廷指出，擴大息收與超額報酬來源，也聚焦高息與穩健現金流兼具的標的，可挑選採取「多投資策略」來靈活應對市場震盪與變化，把握以穩健核心高股息策略作為核心配置、搭配具股價成長的超額報酬策略作為加值選項的投資主軸。

