亞洲股票型基金近周績效普遍逾2.5% 吸引資金湧入

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
全球資金版圖出現新動向，觀察近期亞洲股票型基金績效普遍逾2.5%。示意圖／AI生成
全球資金版圖出現新動向，觀察近期亞洲股票型基金績效普遍逾2.5%。法人指出，關稅政策趨穩、中國大陸政策扶持、印度降息與南韓、台灣企業動能回升，共同支撐亞洲市場展現韌性。隨美元走弱與資金移轉趨勢，亞洲評價優勢與多元題材可望持續吸引全球資金布局。

事實上，回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，統計自2025年8月14日至8月20日止近一周，改由亞洲不含日本基金淨流入16.2億美元居冠。

根據理柏資訊統計至22日，包括：富達基金－亞洲小型企業、富達基金－亞洲股票ESG、安盛投資管理亞太(日本除外)股票、安聯亞太高息股票、富邦亞洲機會證券投資信託、元大亞太優質高股息100指數證券投資信託、富達基金－太平洋、晉達環球策略基金－亞洲股票、富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲成長等，績效達2.5%以上。

展望亞洲市場，富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人蘇庫瑪．拉加表示，亞洲股市近期在關稅及地緣政治緊張局勢的發展下表現展現韌性，關稅政策大致底定、最終結果較上一季所預期的樂觀，中國推動反內卷政策並將持續提供政策支持以提振國內經濟、印度央行今年來已多次下調基準利率有利企業投資與消費者支出領域、南韓與台灣企業對貿易不確定性最敏感，但任何形式的政策奧援都將為成長提供額外支撐。

整體而言，對美國作為投資避險資產地位的質疑、美元走弱以及難以預測的政策，將促使愈來愈多資金自美國移轉出去，這可能會對亞洲市場等資產類別產生催化劑作用，鑑於亞洲股市的評價面優勢與各國多元題材將推動資金流往亞洲市場。

