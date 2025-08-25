外資調節亞洲股市 台韓成提款重心 雙印逆勢吸金

市場等待聯準會釋出更多降息訊息，外資對亞股暫轉保守，上周國際資金賣超力道大於買超，賣壓明顯集中在東北亞雙雄，其中台股遭提款近41億美元最高，南韓則遭賣超7.4億美元，而越南、泰國等也分別被外資減持2.9億美元、1.8億美元，只有雙印市場力守資金淨流入。

從亞股漲跌來看，同樣也是台韓雙雄墊底，保德信表示，台股單周下跌2.3%，成為上周亞股最失色的市場，南韓股市同期下挫1.7%，為表現倒數第二的股市，相較之下，陸股單周強彈4.1%成為最佳亞洲股市，馬來西亞上漲1.3%表現也不俗。

陸股上周表現強勢， PGIM保德信中國品牌基金經理人林哲宇指出，近期摩根士丹利、高盛等外資機構紛紛看好中國股市，激勵投資情緒，市場預期在流動性改善、資金自債券與儲蓄轉向股市，以及政策寬鬆信心回升等因素帶動下，可望釋出高達人民幣14兆元資金成為反彈主力，約占流通市值16%。然而須留意的是，中國經濟基本面仍偏弱，這波行情主要來自資金與中美關係改善的推動，若要延續漲勢，仍需更多政策支持。

保德信市值動能50 ETF（009803）經理人張芷菱表示，上周台股回檔已修正日線與月線乖離，而周一的反彈再度站上各天期均線之上，若本周能有效站穩月線，且5日及10日線重新翻揚，則可視為短期回檔修正已結束，大盤將重回漲勢。

張芷菱指出，除了國際市場不確定因素去除，台股方面也有多項題材替多頭加溫，包括AI龍頭輝達25日推出「機器人大腦」新產品、生技產業策略諮議委員會25日起連三日舉行、華為與蘋果下個月將發表旗艦新機，以及國際半導體展9月10日展開、摩根士丹利與瑞銀證券兩大外資AI論壇接力登場等，帶動科技產業相關話題性十足。

群益印度中小基金經理人向思穎表示，過去一個月受到美國關稅不確定性的干擾，壓抑印度股市表現，不過近期印度市場迎來多項利多，包括標準普爾調升印度主權信評，有望提振市場信心與穩定匯市，加上GST消費稅率可望下調，可支配所得提升，有助進一步刺激消費。此外，第四季有進一步降息空間。產業方面包括金融、可選消費、私人醫院、工業與國防等可保持關注。