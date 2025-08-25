長天期投等債 伺機進場

隨著美國7月CPI數據低於預期以及財長釋出9月可能降息訊號，市場正逐步釋放通膨壓力緩解的利多，聯準會降息的預期持續升溫。法人表示，長天期投資等級債券兼具抵禦經濟風險與參與降息行情的優勢，建議投資人可留意布局時機。

觀察台灣投等債相關ETF近一月表現，永豐ESG銀行債15+繳出5.09%的表現，其餘群益投資級金融債、台新美元銀行債、第一金金融債10+、富邦金融投等債等皆繳出逾4%的報酬。

聯準會主席鮑爾釋出可能降息的鴿派訊號，為市場注入強心針，根據芝加哥商業交易所FedWatch，市場預期9月降息一碼機率高達87.3%、按兵不動機率為12.7%，10月按兵不動機率較高，12月可能再降一碼，預估機率為48.6%，降息兩碼機率為35.1%。

法人表示，美國政策框架出現明顯修正，包括放棄對稱通膨目標與自然失業率假設，使未來可在通膨放緩時不待失業惡化即啟動寬鬆政策。

整體而言，聯準會已為9月降息鋪路，後續基調傾向每季降息1碼，若勞動市場轉弱則不排除加快步調，相關政策取向有助支撐非美貨幣、債市與風險資產表現。

永豐投信指出，在此環境下，避險資金紛紛湧向高品質、收益穩定的投資標的，特別是具備良好信用基礎的長天期投資等級債券，其兼具防禦風險與參與降息行情的雙重優勢。

永豐ESG銀行債15+ETF研究團隊表示，長天期投資等級債券兼具抵禦經濟風險與參與降息行情的優勢。

儘管降息預期略有收斂，市場對高品質資產的需求依然強勁，特別是具備特色的銀行債，因其穩健信用與收益特性，持續吸引追求穩定配置的資金流入。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊表示，美國消費者與企業支出與房市活動已見放緩，聯準會可望恢復降息，將為債市營造有利環境，美歐8月PMI指數同步加速，使降息預期降溫，而AI泡沫化疑慮與俄烏和平談判前景不明則壓抑市場風險情緒。美國投資級債中金融與工業債相對抗跌，通訊債則跌幅較重。