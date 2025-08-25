快訊

固定收益型 湧現錢潮

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

聯準會降息預期增溫推動美國等債市買盤，過去一周淨流入整體固定收益型ETF資金達120.6億美元，主要為美債獲淨流入79.0億美元，亞洲與歐洲債市分別獲8.8億與3.8億美元淨流入。

由債券品質分類，主要為投資等級債市淨流入71.4億美元，非投資等級債市則遭1.6億美元淨流出。

富蘭克林坦伯頓研究院主管史蒂芬‧多佛表示，市場解讀聯準會主席鮑爾演說代表聯準會立場轉向鴿派並給予正面回應，但他認為，鮑爾演說仍強調「通膨風險偏向上行、就業風險偏向下行」，代表未來政策路徑仍將高度依賴數據、而非一條預先設定的降息路徑。

富坦公司債經理人葛倫‧華勒指出，美國非投等公司體質改善，信評達BB以上占比高於五成，降息可緩解成本壓力較高企業，有助緩和企業違約風險，預期違約率將仍處相對低檔，加上殖利率在逾7%具吸引力的水準，供需技術面有撐。

富坦新興國家固定收益經理人麥可．哈森泰博表示，近幾年全球高通膨和升息潮一度造成新興債壓力，然而，相較過去幾次危機，新興國家普遍展現韌性和防禦力，今多有謹慎的財政和貨幣政策、高實質利率，及正在享受經濟改革成果的機會，尤其美元貶值，更有利新興國家貨幣升值機會。

