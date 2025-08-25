投資人信心回升 美股商品展現吸金魅力 資金持續湧進

過去一周，整體股票型ETF再獲資金淨流入196.3億美元，主要為美國市場獲111.2億美元淨流入，亞洲與歐洲市場也獲淨流入16.6億與3.5億美元，反觀日本與中國分別遭淨流出20.7億、1.4億美元。

美國總統川普相繼與俄、烏等歐洲領袖會談但尚無具體停火協議，AI科技股漲多引發泡沫疑慮，市場走勢一度受抑，所幸聯準會主席鮑爾全球央行年會談話放鴿，降息預期增溫推動全球股債市同步走揚。

富蘭克林證券投顧表示，鮑爾釋出可能降息的鴿派訊號，為金融市場注入強心針，未來一周關注美國PCE通膨數據及AI晶片巨擘輝達財報，將提供市場更多方向。

主要股票型ETF資金流向

根據芝加哥商業交易所FedWatch，市場預期9月降息1碼機率達87.3%、按兵不動機率為12.7%，10月按兵不動機率較高，12月可能再降1碼，預估機率為48.6%，降息2碼機率為35.1%。

富蘭克林證券投顧分析，因應聯準會貨幣政策重啟寬鬆的趨勢確立，有助引導美國經濟朝軟著陸目標邁進，歷史經驗顯示，聯準會降息期間美股漲勢有望擴散，而聯準會降息將收斂美國與其他已開發國家間利差、加上美元評價偏貴，將締造非美元資產的資金行情，建議投資人廣納美元及非美元股債資產的投資機會，核心配置首選平衡型基金、複合債及非投資等級債券型基金。

股市方面，持續看好長線趨勢正向的科技及創新科技產業，非美元資產看好全球債券型基金及新興當地債券型基金。市場首選日本、歐洲及印度股票型基金，納入日圓、澳幣避險及歐元資產，並以5%~10%配置黃金產業型基金，提高投組多樣性。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出，現階段美國經濟仍保持穩健，倘若後續聯準會重啟降息周期，也將更有助於小型股壓力釋放，資金活水亦有助於支持美股表現，故儘管短期在政經不確定性尚存下股市波動難免，不過中長期而言，對美股表現仍不看淡。在投資布局方面，可持續留意AI科技、工業、公用事業等類股表現。