十檔受益人數 締新猷

台股ETF受益人數連續兩周飆新高。根據集保戶股權分散8月22日最新統計資料顯示，台股上周ETF受益人增加129,497人，總人數來到1,1405,397人，創下歷史新高，今年增加1,179,561人。包括元大台灣50（0050）、主動群益台灣強棒在內共十檔受益人數創高。

台股這波由台積電（2330）領軍拉抬指數持續創高，也帶動市值型ETF價格。十檔受益人數創高者中，上周新增逾萬人者有：元大台灣50、主動群益台灣強棒及主動統一台股增長；而主動野村台灣50、主動野村臺灣優選、主動安聯台灣高息也入列，顯示投資人青睞市值型ETF高於高股息ETF。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易指出，針對當前台股盤勢與產業趨勢，投資人採取謹慎但積極的操作策略，以抓住短線修正後的反彈契機。首要焦點應放在AI相關科技產業及其供應鏈，這些領域包括電源管理、BBU系統、高效能運算基礎設施以及半導體設備廠務工程等，具備較高的成長潛力。

為分散風險，投資者可適度配置低基期且高殖利率的傳統產業龍頭股。透過科技股與傳產股的平衡布局，不僅能捕捉成長性標的的潛力，也能確保投資組合的穩定性。

野村臺灣智慧優選主動式ETF 經理人游景德分析表示，除了AI題材之外，近期非AI主題的消費性電子也值得留意。蘋果預計在2026年推出摺疊手機與Apple intelligence，搶攻高階智慧手機的新藍海。

其中，關鍵的摺疊軸承技術部分，預期將導入台灣相關供應鏈，包括富世達、兆利、新日興等台廠具備多年軸承技術經驗，過去已成功打入華為、oppo等中國大陸摺疊機種供應鏈，在水滴鉸鏈等結構設計領域具領先優勢，一旦 Apple正式加入摺疊機戰局，必定帶動相關零組件需求大幅成長，台廠具備技術優勢，有機會獲得主要訂單，近期相關族群股價已開始反映此題材，市場資金正提前布局。