科技、高息型 跟漲抗跌

台股創新高後，近一周呈現高檔震盪，但部分台股ETF逆勢維持正報酬，科技及高息型表現亮眼。法人建議，在AI長線趨勢明確、商機應用遍地開花下，台系半導體供應鏈仍有望雨露均霑，支撐其未來的獲利表現。

台股近期大漲大跌波動劇烈，近一周加總則小跌0.84%。台股ETF績效亦隨勢起伏。

不過，觀察75檔台股ETF，其中群益科技高息成長（00946）、群益臺灣加權反1、富邦臺灣優質高息等多檔產品仍維持正報酬，顯示科技高息ETF具備相對跟漲抗跌的特性。

值得注意的是，群益科技高息成長最新第14次配息公告，自前次的0.025元上調至0.058元，預估年化配息率逾7%。觀察掛牌以來紀錄，已連續14次配息，且前13次皆完成填息，展現穩定配息實力；今年以來價格上漲7.4%，明顯優於大盤的5.3%。

群益科技高息成長ETF經理人洪祥益表示，AI相關科技產業及其供應鏈持續成為台股成長的主要動能。

AI應用的快速擴展帶動了伺服器、晶片製造及相關基礎設施的需求，特別是在高效能運算與數據中心領域，預期將維持強勁成長態勢。

半導體設備與廠務工程領域同樣具備吸引力，受益於先進製程技術供不應求及全球晶圓廠擴建計畫，相關企業訂單規模龐大，預期今明兩年將進入營收認列高峰期。

隨AI應用持續擴散，有助支持科技廠獲利成長態勢延續，台灣因科技供應鏈完整，於全球AI大勢中扮演重要供應商角色，亦可望持續從中受益。

台新投信分析，展望下半年隨著美國對等關稅上路，對市場干擾可望逐漸淡化而回歸基本面。

觀察近月數據，美國總體經濟表現尚稱穩定，製造業廠商面對關稅還在試圖轉嫁成本與傳導過程，通膨上升速度不明顯。

美國FOMC會議維持利率不變，但G20央行多數選擇降息面對關稅衝擊，各國政策在寬鬆周期產生明顯差異，聯準會主席鮑威爾在國會的證詞透露鴿派訊息，市場對聯準會下半年降息的預期上升，一旦聯準會展開降息，利全球股市展開新一波反彈攻勢。整體來看，短線股市在漲多後將面臨回檔整理壓力，但無礙下半年偏多行情，掌握中長多漲升行情。