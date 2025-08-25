三大債市維持淨流入 新興市場債力道微增

全球製造業擴張速度增溫，債市全數下跌。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自2025年8月14日至8月20日止近一周，三大債市仍保持淨流入；其中，投資級企業債以淨流入85.8億美元居冠；其次是新興市場債基金淨流入32.5億美元、較前一周微幅增溫；美國非投資級債券基金淨流入6.3億美元、淨流入力道放緩。

針對近期債市表現，安聯投信表示，美國8月製造業擴張速度創2022年以來最快，聯準會主席鮑爾演講前夕三位聯準會官員發表偏鷹派發言，使10年期公債殖利率區間震盪，債市全數下跌，其中通膨連結債與政府債跌幅較重，非投資級債與新興市場公司債較為抗跌。

安聯四季雙收入息組合基金經理人陳信逢表示，受需求走強提振，美國8月製造業PMI升至2022年5月以來最高，加劇通膨壓力，美國近期持續申領失業金人數創2021年11月以來新高，顯示就業市場正在放緩。

陳信逢表示，隨著美股來到新高，高檔調節壓力難免，加上全球靜待全球央行年會登場以及後續相關利率政策消息，市場氛圍轉趨觀望，全球股債波動略升，其中，近期投資級債回落，但資金流入仍在相對高位；風險債則因觀望情緒轉濃而拉回整理；新興貨幣小跌亦顯示資金暫時選擇避開風險資產，股票與非投資等級債出現資金淨流出。

展望後市，陳信逢表示，貿易戰緩解、降息預期升溫以及財報表現良好，加上市場預期美國聯準會有望於9月啟動降息，有利支撐風險性資產；觀察可反映預期通膨的殖利率曲線陡峭趨勢未變，顯示目前還未看到美國對等關稅政策對實際通膨的衝擊，目前美國勞動市場出現鬆動訊號、且美國總統川普企圖用新任聯準會主席接任人選來影響市場降息，近期短端利率出現下跌，反映部分降息預期，但長端利率下跌有限。

在債市策略上，陳信逢表示，勞動市場出現鬆動訊號且川普企圖用新任FED主席接任人選來影響市場降息，短端利率出現下跌，反映部分降息預期，但長端利率下跌有限。另一方面，景氣衰退疑慮減緩，市場追逐風險資產，信用利差已反轉緊縮，收益率仍具吸引力，建議維持一定比重配置。