資金輪動 亞洲不含日本基金淨流入16.22億美元居冠

靜待球央行年會登場在即，全球股市分歧整理，輪流表現。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，統計自2025年8月14日至8月20日止近一周，改由亞洲不含日本基金淨流入16.22億美元居冠；歐非中東與全球新興市場則以小幅淨流入分別位居第二、第三；美股基金與已開發歐洲則轉為淨流出，金額分別為24.69億美元、23.27億美元。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，美國聯準會會議紀要顯示官員們將通膨視為更大風險，市場靜待傑克遜霍爾央行年會鮑爾演講，投資情緒偏向謹慎，大型科技類股拉回。市場來到歷史新高水位附近，短線漲多調節壓力浮現，已開發市場資金暫時轉出、改由新興市場逆勢承接。

安聯投信表示，美國零售巨頭財報喜憂參半，初領失業救濟金人數超預期，部分聯準會官員稱通膨仍是隱憂，市場等候聯準會主席全球央行年會談話，尋求更多政策訊息；利多方面則是美國聯合健康集團主要提供多元醫保管理解決方案，市場在美股強勁漲勢後，焦點轉向貨幣政策，進而帶動資金轉向評價面相對具吸引力的領域。

在全球主要央行動態方面，根據路透調查，超過九成經濟學家預計日本央行9月份會議上不會有變化，但有63%認為日本央行可能於第4季將利率提高至0.75%；稍早印尼央行意外調降基準利率1碼至5%，連續第2個月降息，並表示未來仍有進一步寬鬆空間；紐西蘭央行也調降基準利率1碼至3%，寫三年低點，符合市場預期。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，近期美股盤勢相對震盪，除了反映市場持續消化AI相關族群近期大漲引發雜音外，大型科技股也面臨漲多調節賣壓，加上近期美國聯準會的雜音，以及全球關注聯準會主席鮑爾將於全球央行年會發表談話等，都讓甫站上歷史新高的美股再度承壓，轉為高檔震盪格局。

回到基本面，莊凱倫表示，隨著AI快速發展，市場擔心算力與硬體需求放緩，但成本持續下降反而推動需求爆發。同時，各家廠商市占率競爭激烈，帶動資料中心建置需求有增無減，雲端巨頭近期持續上修資本支出，成長幅度超出預期，產業動能可望延續至明年；預期未來大規模減稅與財政刺激，大幅降低應稅所得、提高現金流，亦有助企業資本支出重新加速，持續對資本市場長期前景保持樂觀。

在台股部分，安聯投信台股團隊表示，儘管近期受到諸多雜音，包括：聯準會會議紀要顯示官員們將通膨視為更大風險，加上市場靜待全球央行年會鮑爾演講等，都讓投資情緒暫時偏向謹慎，大型科技類股也順勢拉回修正；不過在關稅議題大致底定、下半年AI相關出貨順暢以及9月營收有望繳出亮眼成績，以及台股評價面仍合理的狀況下，台股後市仍可期。

安聯投信台股團隊表示，在AI投資持續成長下，高階PCB與原材料短期可能持續供不應求，價格具上漲空間；隨著第3季GB200出貨量大增，相關供應鏈都受惠。伺服器散熱方式由氣冷轉向水冷，帶動散熱廠商營運動能，加上AI耗電量攀升，對電源供應器功率和效率要求更高；矽光子方面，預期今年第4季品牌客戶將積極拉貨800G產品，明年1.6T題材也值得期待。台股投資機會包括：可供應交換器用高階PCB廠商，以及玻纖布、銅箔等原材料供應商；BBU、UPS、散熱、矽光子等AI族群均看好。

安聯台灣高息成長主動式ETF基金（00984A）經理人施政廷表示，投資人關注22日將登場的全球央行年會，市場聚焦聯準會主席鮑爾的談話是否釋出9月降息訊號。面對近期市場來到高點後的高檔震盪，在投資組合中加入多元分散，同時具有股息與成長資產，應是較佳的應對策略。

布局上，施政廷表示，擴大息收與超額報酬來源的同時，也聚焦高息與穩健現金流兼具的標的，並可挑選採取「多投資策略」的來靈活應對市場震盪與變化，把握以穩健核心高股息策略作為核心配置、搭配具股價成長的超額報酬策略作為加值選項的投資主軸。