外資上周拋售40.9億美元 中斷連續八周買超台股紀錄

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
外資對亞洲股市買賣超金額（資料來源：彭博，中國信託投信整理）
中國信託投信表示，上周資金流向亞股普遍呈現賣超，整體淨流出51.4億美元，其中，台灣遭外資拋售40.9億美元最多，並中斷連續八周買超紀錄，其次為南韓賣超7.5億美元、越南賣超2.8億美元、泰國賣超1.9億美元，僅有印尼呈現買超1.7億美元。

指數漲跌方面，中國信託投信表示，亞股同樣跌多於漲，僅有越南、印度上漲0.9%，而台股下跌2.3%最多，其次南韓下跌1.8%，而泰國、印尼；菲律賓皆下跌0.5%。

中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇表示，聯準會主席鮑爾在傑克森霍爾全球央行年會上發表偏鴿派談話，明示貨幣政策立場將有必要調整，市場預期9月升息機率大增，也引發美股上周全面上漲，道瓊指數更創下2025年歷史新高，本周市場氣氛趨向樂觀。

楊士醇認為，從經濟數據顯示，通膨未出現顯著走升，聯準會對降息態度放軟，加上企業基本面與美國景氣佳，資金開始追逐風險性資產，而AI科技仍是投資主流，根據摩根士丹利報告，AI應用上預估將快速增長，代理式AI(Agentic AI)、人形AI(Embodied AI)，綜合來看將推升標普500利潤增長逾25%。不過，市場不確定性並非完全消除，例如，半導體關稅執行方式及配套措施仍不明朗，加上短線價格已經漲多，或許有拉回可能，考量政策不確定高及波動風險，布局建議仍以科技股、債並進的方式，掌握多元資產成長機會。

針對越南股市，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南關稅不確定性提前解除，加上基本面持續強勁，市場對於經濟增長的樂觀情緒蔓延，散戶投資者積極入市，外資也持續湧入，推動胡志明指數刷下歷史新高。統計自4月份低點以來，越南股市上漲逾4成，7月更是走出帶量上攻格局。

張晨瑋指出，細看越股近期的上漲板塊，主要集中在工業、金融、房地產族群，而金融部分，市場對於越南國家銀行（SBV）將解除信貸額度表達積極訊號，私人銀行表現較佳；此外證券股也是近期一大亮點，受惠市場熱度上升、升級新興市場、外資進駐等訊號，加上散戶投資者紛紛買入證券股，短線動能旺盛。

張晨瑋強調，越南長線相當具有機會，截止第2季，越南散戶關鍵的融資餘額占股東權益比重僅達101%，較最高時期的131%低，凸顯出市場熱度沒有到過熱的狀態。從估值角度，即便越股今年歷經快速上漲，但今年8月25日的整體本益仍不到13倍，考量越南上次多頭行情時，本益比可擴張至17倍，目前評價仍具吸引力。此外，與周遭國家相比，越南享有較高的獲利增長率，以及較為低廉的評價，投資人可持續定期定額中國信託越南機會基金，掌握越南長線成長行情。

