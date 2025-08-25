各類債市資金連續淨流入 投資級債成吸金主力

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
主要債券型ETF資金流向統計（資料來源：彭博資訊）
美國聯準會降息預期增溫推動美國等債市買盤，過去一周淨流入整體固定收益型ETF資金達120.67億美元，主要為美國債市獲淨流入79.05億美元，亞洲與歐洲債市分別獲8.84億與3.87億美元淨流入。由債券品質分類，主要為投資等級債市淨流入71.48億美元，非投資等級債市則遭1.61億美元淨流出。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，美國非投資等級公司體質改善，信評達BB以上占比高於五成，降息可緩解那些成本壓力較高的企業，有助於緩和企業違約風險，預期違約率將仍處相對低檔，加上殖利率仍處7%以上具吸引力的水準，市場需求穩固、供需技術面有撐。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可．哈森泰博表示，近幾年全球高通膨和升息潮一度造成新興債市壓力，然而，相較於過去幾次危機，新興國家普遍展現韌性和防禦力，而今多有謹慎的財政和貨幣政策、高實質利率，以及正在享受經濟改革成果的機會，尤其美元貶值環境，更有利於評價仍便宜的新興國家貨幣升值機會。

