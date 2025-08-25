鮑爾送大禮 美債喜飆漲、非投資等級債看俏

美國聯準會主席鮑爾最後一次的全球央行年會演說為市場送上大禮包，鑒於就業下滑風險正在提高，可能需要降息以支撐勞動力市場，市場預期聯準會於九月中利率決策會議降息一碼機率接近九成，激勵美國3年期公債殖利率8月22日下滑10點、10年期下滑8點、20年期下滑6點，殖利率曲線進一步趨陡，20年期與3年期公債殖利率利差擴大至120點的近四年來高峰。

富蘭克林證券投顧提醒，投資人應留意鮑爾所強調—通膨風險「偏向上行」，而就業風險「偏向下行」的「挑戰性局面」，尤其鮑爾暗示聯準會可能會回歸2%的通膨目標，而非自2020年以來允許通膨暫時超過2%的試驗，因此儘管鮑爾看似鬆口，預期後續政策仍將依賴經濟數據，或可能先降息一次之後再說，統計這波聯準會緩降息，自2024年9月至2024年12月累計降息100點後維持至今，美國各類債市以存續期不到3年的非投資等級債漲幅6.5%領先，優於存續期近七年的投資等級債2.1%表現，而10年期與20年期以上的長債則是仍處於負報酬表現。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒評估，考量政治面因素，下一任聯準會主席可能較偏向鴿派，不過在財政赤字與強勁的經濟表現下，預期長端利率將維持於較高水準，殖利率曲線將持續趨陡。

葛倫‧華勒表示，美國非投資等級公司體質改善，信評達BB以上占比高於五成，降息可緩解那些成本壓力較高的企業，有助於緩和企業違約風險，預期違約率將仍處相對低檔，加上殖利率仍處7%以上具吸引力的水準，市場需求穩固、供需技術面有撐。

富蘭克林證券投顧表示，儘管聯準會主席鮑爾釋出可能降息的鴿派訊號，從市場反應也可嗅出審慎以待的態度，債市投資不宜過度依賴聯準會降息，而應多留意基本面堅韌且殖利率具優勢的非投資等級債後市表現機會。富蘭克林坦伯頓公司債基金提供多幣別與多級別選擇，除了美元，也有日幣避險月配息與澳幣避險月配息級別，有利於投資人分散貨幣配置，而美元的穩定月配息級別，則方便有較穩定的配息規劃需求的投資人。