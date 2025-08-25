安聯投信攜手將來銀行推出境外基金 申購服務投資0元手續費

下半年全球市場震盪走高，歐美主要股市與台股齊創歷史新高，凸顯此時全球多元布局的重要性。而為提供更多元化服務，安聯投信宣布，攜手純網銀將來銀行NEXT Bank，重磅上架安聯投信全系列境外基金申購服務，並祭出「終身0元手續費」優惠，讓客戶在體驗一站式布局全球之際，共同築夢將來。

安聯投信表示，數位轉型已成為金融服務與資產管理業邁向創新的核心驅動力，也是提升競爭優勢不可或缺的一環。本次與將來銀行合作，正是看好純網銀在數位財管上的先行優勢，透過將來銀行APP，客戶可一站式完成基金申購，靈活進行全球資產配置，不僅操作便捷，還能自由選擇美元、歐元、日圓等多種外幣計價商品，讓海外布局更貼近日常，全面滿足客戶多元理財需求。

將來銀行App具備財管三大優勢：首先是「投資帳戶」，清楚將投資金流與日常往來款項分別管理，讓客戶可迅速掌握屬於投資的現金部位與基金庫存，投資損益一目瞭然；其次是「共享共榮」，提供首創的C2C（Customer to Customer）禮物卡與基金商品分享功能，方便親友分享訊息，共同投資。

第三則是純網銀中唯一提供「多種幣別」投資選項：提供美元、歐元、日幣計價商品，在匯率波動時，具備更多的彈性選擇。並且在投資帳戶總覽、已實現損益、配息金額等均提供約當新台幣換算，便利客戶掌握概況。

安聯投信強調，隨著美國對等關稅逐漸明朗，現階段市場焦點自就業數據轉向穩健的企業獲利，而最新公布的就業數據也助長市場對美國聯準會在下次會議降息的預期，推動行情回升。受惠於企業獲利穩定且降息預期增溫，風險債表現回升；股債波動維持低檔，新興貨幣反彈，債券資金流入回溫。