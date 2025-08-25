新興市場債受惠基本面、資金行情推動 投資配置吸引力提升

美元走弱，加上新興市場基本面持續改善，有助於資金流向新興市場債。法人表示，新興市場債受惠於資金行情與基本面利多的雙重推動，有望持續成為固定收益投資布局的焦點。

彭博資訊統計，今年前七個月，累計淨流入新興市場債的金額達345億美元，最近更是連續多周呈現淨流入。今年以來，在全球各主要債市指數中，新興市場債券的表現也勝過美國公債。

M&G新興市場債券基金投資團隊分析，美元走弱與基本面改善是推動新興市場債上漲的主因。美元在2025年開年創下近50年來最弱表現，帶動新興市場本地貨幣債表現優於其他固定收益資產。美國債務壓力龐大，也可能削弱美元的全球儲備地位。

M&G新興市場債券基金投資團隊表示，新興市場平均債務占國內生產毛額（GDP）僅75%，遠低於成熟市場的110%，並因財政紀律提升而持續獲得評級調升，僅在2024年，就有14個主權國家獲得評級上調，為2011年以來最高紀錄。國際貨幣基金（IMF）預估，2025年新興市場經濟成長率將達3.7%，明顯領先成熟市場的1.4%。

M&G新興市場債券基金投資團隊表示，疫情後新興市場多數央行快速升息，例如巴西，甚至比美國早一年開始升息，成功壓抑通貨膨脹並維持正的實質利率，提升投資吸引力與政策可信度。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人哈森泰博（Michael Hasenstab）表示，近年來全球高通膨及升息潮一度造成新興債市壓力。不過，相較於過去數次金融危機，新興國家普遍展現韌性和防禦力。

哈森泰博指出，目前許多新興市場擁有謹慎的財政和貨幣政策、高實質利率、正在享受經濟改革成果的機會。尤其美元貶值，更有利於評價仍便宜的新興國家貨幣升值機會。

哈森泰博看好新興國家三大結構性機會，包括全球貿易結構改變、地緣政治變化，以及結構性改革題材。美國築起貿易高牆，導致新興國家更加強分散出口和區域內經貿合作，也出現投資機會。