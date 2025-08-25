電動車概念基金 看俏

自駕計程車有望掀起新一波交通革命。法人指出，隨著自駕技術不斷精進與商轉腳步加快，自駕計程車市場正進入加速成長期，龐大需求不僅推動電動車產業鏈發展，也讓相關電動車概念基金投資前景備受期待，長線趨勢可望持續受惠。

PGIM保德信全球消費商機基金經理人常李奕翰表示，根據市場預期，自駕計程車市場規模將從2023年的12.62億美元增至2028年的19.27億美元，年均複合成長率達8.9%。

其中，特斯拉正在美國德州測試其自駕計程車平台（Robotaxi），預計9月正式上線，並有意拓展自駕計程車服務至舊金山灣區，此舉被視為特斯拉邁向全自動駕駛願景的重要里程碑，引發業界關注。

根據CMoney統計，觀察電動車概念基金近三個月以來表現，包括：永豐台灣智能車供應鏈ETF、國泰全球智能電動車ETF、合庫AI電動車及車聯網創新、中國信託臺灣綠能及電動車ETF 富邦未來車ETF等績效達12%以上；群益智慧聯網電動車、凱基未來移動、富邦全球智能車等，績效表現亮眼。

除了特斯拉之外，Google旗下Waymo已於去年開始在洛杉磯營運，包括亞馬遜Zoox、福斯汽車子公司ADMT，及自駕技術新創公司Avride也相繼投入自駕計程車市場，連輝達執行長黃仁勳在今年GTC技術大會上都直言，自動駕駛汽車時代已經來臨，而Robotaxi將成為第一個「兆元等級」的機器人應用。

群益全球智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷補充，從銷售面來看，電動車產品推陳出新及種類增加下，銷量於大陸和歐洲持續增長。

後市來看，全球減碳趨勢未變，各國政策引導下，電動車產業發展有望持續，加上固態電池技術推進、AI發展、晶片算力提升以及高階感測器產品的精進，可進一步提升自駕車安全性，相關供應鏈表現可保持關注。