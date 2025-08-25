投資人追捧A股市值型商品 市場看好政策面、資金面加持

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
中國股市近期擺脫上半年的疲軟走勢，在關稅談判持續報捷與內部政策逐漸發酵的推動下，外資帶領市場資金回流，整體投資信心獲得提振，令深、滬兩大指數續創近年高點，連帶A股市值相關ETF表現也跟著水漲船高。

而以近一周來看，又以連結深証市場相關的ETF表現最為突出，包括富邦深100（00639）、群益深証中小都有超過6.5%的漲幅。

群益深証中小ETF經理人洪祥益表示，從政策面來看，中國國務院8月18日召開國務院第九次全體會議，會議主體強調「鞏固拓展經濟回升向好勢頭，努力完成全年經濟社會發展目標任務」，顯示中國政府下半年努力目標定調為國內經濟穩定，並努力對抗包含美國關稅衝擊以及地緣政治風險在內的國際部穩定性。

在消費政策方面，未來可能推出的具體方案，除了現行的「舊換新」消費補助政策外，金融機構也將透過貸款、財管產品等增強居民消費能力與意願。

洪祥益指出，就資金面而言，根據外資券商統計，在估值改善與未來營收成長力度增加的利基引導下，中國股市自6月以來已成為避險基金與投資人青睞的標的，也反映出國際市場對中國經濟發展和企業前景的信心逐漸回溫。

在政策面與資金面雙重加持下，投資人不妨趁勢透過A股市值型ETF來參與行情，而中小型股因具備股本小、股價爆發力強的特性，潛在資本利得空間可期，且以中小企業100指數成分股來看，囊括AI、電動車、新能源等重點政策扶植產業，建議投資人可透過中小板相關ETF來布局。

富邦投信表示，上周深成指漲4.5%，半導體產業鏈表現突出。中國人行降準、降息，且預期今年仍有1碼降準寬鬆空間，追求穩經濟的政策性支持態度明確。

隨著中國財政政策及貨幣政策維持寬鬆，預計年底中國經濟數據表現有望築底復甦，同時較具成長性之人形機器人、光通訊、工程機械等供應鏈，以及消費電子產業評價也將有進一步修復空間。

