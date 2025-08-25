在降息預期的驅動下，近來債市維持資金淨流入，受到市場仍存在不確定性，以投等債資金動能最為強勁。投信法人表示，觀察自2023年最後一次升息以來，金融市場歷經幾波起伏，0-5年短天期投等債表現走勢穩健上行，展現其低波抗震的特性。

群益投信債券ETF投資研究團隊表示，近期市場多空消息並陳，雖然貿易政策不確定性有所緩解，但就業與通膨數據表現不一，以及聯準會獨立性再度受到市場關注，加上降息預期仍舊反覆，市場對於信評良好的投等債需求仍穩健。

回顧自2023年最後一次升息以來，歷經市場多空循環，以及聯準會自連續降息到緩降息的過程中，0-5年期投等債表現都相較10年以上投等債與全球複合債來得穩健，年化波動度為2%，明顯低於另外兩者；而年化報酬率6.5%，同樣也較長天期投等債與複合債來的優異，展現其穩健抗震的特性。

群益ESG投等債0-5（00985B）經理人謝明志指出，短天期投等債的優勢在於其存續期間較短，對於利率波動的敏感度相對較低，有助降低投資債券所承擔的利率風險，也能提供收益。後續來看，即使聯準會9月降息，也不一定是一次到位，等待時間長短有別，對於資產表現也有影響，短天期債低波與收益兼得的特質，可望續獲資金青睞。

根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自2025年8月7日至8月13日止近一周，三大債市均保持淨流入。