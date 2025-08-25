主動式債券商品 穩健

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
美國經濟溫和成長、就業降溫，三大通膨數據普遍高於市場預期，市場仍認為今年底前仍有兩次降息機會，由於關稅議題仍會不定時干擾金融市場，在此前提下，建議投資組合可納入債券，透過主動式債券ETF降低資產波動度。

富邦投信表示，多數國家對等關稅相較4月大幅下修，大型企業獲利穩健、美國經濟據韌性，公司債續漲；市場期待聯準會降息，公司債則受益於公債殖利率緩降，投等公司債表現佳。

在這樣的市場環境中，投資人回歸收益導向配置，如何精選出兼具票息與風險平衡的標的，建議以主動式債券ETF為選債核心，結合信用評級、票息率與流動性三重篩選條件，打造更具收益潛力的投資組合。

主動富邦動態入息ETF（00982D）擬任經理人黃詩紋表示，美國投等債公司獲利情況良好，歷經2022、2023年美國公債大幅飆升而受到負面影響後，投等債公司獲利在2024年明顯復甦，2025第1季也非常穩健。

黃詩紋分析，從供需面看，據彭博統計，今年美國企業大量債務到期，按歷史經驗推估約將發行1.3兆美元債務，截至6月，企業實際發行債務金額約0.67兆美元，下半年僅約0.2兆美元債務到期，預估全年發行債務約0.96兆美元，企業債供給少且第2季公債殖利率彈升，企業債息具投資價值。

富邦投信表示，隨全球債市進入「再配置時代」，主動式ETF的靈活優勢愈發凸顯，投資人可依照風險屬性與收益目標，彈性選擇合適的子基金。

展望後市，在美國降息循環與川普新政交錯影響下，精準掌握收益來源，將有助於提升投資韌性。主動中信非投等債ETF經理人陳昱彰指出，主動非投等債ETF可望成為追求穩定收益投資人的優質選擇。

