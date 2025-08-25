投信新募基金 百花齊放

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

全球主要股市漲幅已高，加上不確定性仍在，投信近期新募產品愈趨多元。投信第一波主動式ETF聚焦台股，近期新募產品投資類型擴大，包括主動及被動債券ETF、股債多元ETF、ETF連結基金、全球股息基金等。

群益投信繼推出主動群益台灣強棒之後，再接再厲，今（25）日開募群益ESG投等債0-5（00985B），追蹤ICE ESG 0-5 年期 BBB級成熟市場大型美元公司債指數，鎖定票面利率大於4.5%的債券，採月配息，訴求為兼顧收益、抗震及品質，希望打造新一代的存債利器。

主動中信非投等債（00981D）緊接著於明日募集，為國內第一檔非投資等級債券主動式ETF，也是月配息，希望兼顧高收益潛力與策略彈性。中信投信看好美國經濟基本面依然穩健，發債機構體質改善，是布局非投資等級債的良好時機。

9月1日有五檔基金╱ETF開募，投資類型都不相同。野村日本東證（009812）為全台首發台日跨境ETF，這檔ETF連結亞洲規模最大、全球第七大的「NEXT FUNDS東證股價指數連動型上市投資信託」（NF TOPIX連動型上場投信，1306.JP）。1306.JP成立於2001年，規模達24兆日圓。

另外，瀚亞環球智慧數據股息基金、合庫全球複合收益債券基金分別為股票及債券基金，但都重視收益，前者強調以人工智慧（AI）選好股並兼顧股息；後者則是八成在核心債券、兩成在衛星債券，以增加收益並對抗波動。

元大全球航太與防衛科技ETF連結基金、元大標普500 ETF連結基金都於同日開募，是元大投信在推出五檔台股ETF連結基金之後，首度跨足海外的ETF連結基金，也將是國內首見的海外股票ETF連結基金。

平衡凱基雙核收息（00981T）、富邦淨零ESG 50（009809）及貝萊德標普卓越50（009813）則將於9月中旬到月底陸續募集，全都是ETF，各有特色。00981T採債七股三配置，009809聚焦台灣中大型企業，009813則是貝萊德在台首發ETF。

