全球市場觀測站／美生醫類股 漲聲響起

近期漲勢凌厲的科技股回檔整理，資金開始出現轉進其他產業的跡象，其中生技醫療類股表現相對突出。債市方面，美債殖利率呈現震盪走高，信用債小幅修正。

野村投信指出，近期美股漲勢主要是受到先前非農就業人數低於預期，市場對於聯準會9月降息的預期提高，但隨後公布的7月PPI數據增幅高於預期，降息預期開始降低。

上周公布的經濟數據顯示美國經濟仍具韌性，包括初領失業救濟金人數為23.5萬，高於預期與前值，8月製造業PMI初值53.3，服務業PMI初值55.4，均優於預期，這些數據進一步降低市場對於聯準會9月降息的預期。不過，聯準會主席鮑爾發表鴿派言論後，也讓市場認為9月降息幾乎已成定局，帶動美股四大指數上周五大漲。

隨漲幅較大的科技股出現獲利了結賣壓，資金開始轉進基期較低、先前較無表現機會的類股，生技與與製藥類股即為其一。長期以來，生技與醫療類股受到政策前景不明的影響，表現一直落後，川普除提高藥品關稅以外，還要求藥廠降價，並且要求藥廠加碼製造業投資與在美生產，關稅及製造業政策混在一起讓協議變得更複雜。

川普雖然威脅要將藥品關稅稅率調高至25%，但白宮公布美國與歐盟最新簽署的貿易協議細節，歐洲製藥產品的關稅上限將被限制在15%，加上日前股神巴菲特的波克夏揭露在第2季買進岌岌可危的美國聯合健康保險，亦帶動市場買氣。

野村投信指出，選擇值得投資的生醫企業，需要擁有了解產品發展前景的專業知識，創新能力強、新藥產品進程較佳或pipeline具可期待性企業會有較高的成長潛力。因此，建議投資基金，讓專業團隊篩選潛力佳的標的，汰弱留強更有機會掌握長期成長契機。