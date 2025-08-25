全球市場觀測站／美生醫類股 漲聲響起

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

近期漲勢凌厲的科技股回檔整理，資金開始出現轉進其他產業的跡象，其中生技醫療類股表現相對突出。債市方面，美債殖利率呈現震盪走高，信用債小幅修正。

野村投信指出，近期美股漲勢主要是受到先前非農就業人數低於預期，市場對於聯準會9月降息的預期提高，但隨後公布的7月PPI數據增幅高於預期，降息預期開始降低。

上周公布的經濟數據顯示美國經濟仍具韌性，包括初領失業救濟金人數為23.5萬，高於預期與前值，8月製造業PMI初值53.3，服務業PMI初值55.4，均優於預期，這些數據進一步降低市場對於聯準會9月降息的預期。不過，聯準會主席鮑爾發表鴿派言論後，也讓市場認為9月降息幾乎已成定局，帶動美股四大指數上周五大漲。

隨漲幅較大的科技股出現獲利了結賣壓，資金開始轉進基期較低、先前較無表現機會的類股，生技與與製藥類股即為其一。長期以來，生技與醫療類股受到政策前景不明的影響，表現一直落後，川普除提高藥品關稅以外，還要求藥廠降價，並且要求藥廠加碼製造業投資與在美生產，關稅及製造業政策混在一起讓協議變得更複雜。

川普雖然威脅要將藥品關稅稅率調高至25%，但白宮公布美國與歐盟最新簽署的貿易協議細節，歐洲製藥產品的關稅上限將被限制在15%，加上日前股神巴菲特的波克夏揭露在第2季買進岌岌可危的美國聯合健康保險，亦帶動市場買氣。

野村投信指出，選擇值得投資的生醫企業，需要擁有了解產品發展前景的專業知識，創新能力強、新藥產品進程較佳或pipeline具可期待性企業會有較高的成長潛力。因此，建議投資基金，讓專業團隊篩選潛力佳的標的，汰弱留強更有機會掌握長期成長契機。

降息 關稅 美國經濟

延伸閱讀

美國加徵25%關稅壓力大…印度考慮減稅 專家：有助提振需求

小包裹新收費標準依對等關稅 歐郵政抱怨：準備時間過短

卓榮泰：爭取台美關稅調降且不疊加 協議文本送國會審議

關稅調降恐衝擊我農業 餐盒公會：國產食材可擴及至幼兒園及高中職

相關新聞

新興市場債受惠基本面、資金行情推動 投資配置吸引力提升

美元走弱，加上新興市場基本面持續改善，有助於資金流向新興市場債。法人表示，新興市場債受惠於資金行情與基本面利多的雙重推動...

電動車概念基金 看俏

自駕計程車有望掀起新一波交通革命。法人指出，隨著自駕技術不斷精進與商轉腳步加快，自駕計程車市場正進入加速成長期，龐大需求...

投資人追捧A股市值型商品 市場看好政策面、資金面加持

中國股市近期擺脫上半年的疲軟走勢，在關稅談判持續報捷與內部政策逐漸發酵的推動下，外資帶領市場資金回流，整體投資信心獲得提...

主動式債券商品 穩健

美國經濟溫和成長、就業降溫，三大通膨數據普遍高於市場預期，市場仍認為今年底前仍有兩次降息機會，由於關稅議題仍會不定時干擾...

全球市場觀測站／美生醫類股 漲聲響起

近期漲勢凌厲的科技股回檔整理，資金開始出現轉進其他產業的跡象，其中生技醫療類股表現相對突出。債市方面，美債殖利率呈現震盪...

投信新募基金 百花齊放

全球主要股市漲幅已高，加上不確定性仍在，投信近期新募產品愈趨多元。投信第一波主動式ETF聚焦台股，近期新募產品投資類型擴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。