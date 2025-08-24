快訊

遠傳秀數據指「災難漫遊」連線被擋 中華電信發聲回應了

南湖大橋上追撞多元計程車起火！機車慘燒成廢鐵 1男1女送醫急救

金礦股可望落後補漲 原油則仍存在供過於求風險

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
金價示意圖。圖／AI生成
金價示意圖。圖／AI生成

美國聯準會（Fed）在9月降息的機會增加，但俄烏停火的機率降低。法人認為，Fed降息將不利美元走強，但有利金價及金礦股；原油供需面仍有疑慮，壓抑油價上檔空間。

富蘭克林投顧表示，在川普關稅不確定性、地緣政治衝突未解、央行維持強勁買盤、黃金ETF持倉量回升等因素支持下，近期金價表現相對強勢，即使後續出現回檔，預計下檔也應有強力支撐。

長線來看，富蘭克林投顧認為，在前述原因未消退下，市場震盪將使資金持續流向黃金，整體來看仍對黃金有利，未來金價可望再創高。金礦股也可望同步受惠於金價高漲，獲利能力預期將明顯改善，加上估值偏低，金礦股有機會出現落後補漲行情。

在原油方面，富蘭克林投顧表示，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）具備豐沛閒置產能，且將提高今明兩年原油供應，將抑制油價上檔空間，但需求相對穩健，給予油價下檔支撐，此外則持續關注俄烏談判進展。

富蘭克林投顧表示，能源股的自由現金流量充沛，資產品質提升，將增加發放股利、買回庫藏股等股東友善政策，建議投資人審慎布局，掌握資金輪動行情的投資機會。

油價 金價 富蘭克林投顧

延伸閱讀

美國金庫暗藏8,630億美元？真相竟是半世紀騙局 戳破恐引爆災難

Fed 9月降息機率大增 可加碼高殖利率債市

期貨商論壇／原油期 彈性操作

從原油正二歸零到430萬資產！少年股神親揭「四年槓桿歷程」

相關新聞

主動式基金 增值優選

指數股票型基金（ETF）近年成為台灣投資人熱門投資標的，今（2025）年7月底止，境內共計有37家投信發行共同基金1,0...

基金特蒐／新興基金 長線有甜頭

新興市場今年以來，面對關稅與地緣政治緊張局勢，經濟與金融市場表現表現仍顯韌性。美國政府政策不確定性、美國例外論的鬆動，促...

高評級公司債 搶手

聯準會主席（Fed）主席鮑爾將於美國時間22日在傑克森洞全球央行年會（Jackson Hole）發表談話，牽動市場對9月...

美元走弱、基本面改善 法人：新興市場債為固定收益投資布局焦點

今年8月以來，新興市場債券持續吸引資金湧入，績效亮眼，年初至今平均漲幅達6~7%，明顯優於其他全球各主要債券市場。法人表...

景順：股市仍具上漲動能

經濟數據顯示美國經濟正逐步放緩，但未陷入衰退，全球許多企業在目前貿易環境下仍蓬勃發展，相互矛盾的經濟數據可能使投資人進退...

海外債券基金 成避風港

隨著聯準會9月降息預期升溫，投資人積極鎖定當前相對較高的殖利率，債券市場再度成為資金青睞的焦點。根據基金觀測站統計，7月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。