金礦股可望落後補漲 原油則仍存在供過於求風險

美國聯準會（Fed）在9月降息的機會增加，但俄烏停火的機率降低。法人認為，Fed降息將不利美元走強，但有利金價及金礦股；原油供需面仍有疑慮，壓抑油價上檔空間。

富蘭克林投顧表示，在川普關稅不確定性、地緣政治衝突未解、央行維持強勁買盤、黃金ETF持倉量回升等因素支持下，近期金價表現相對強勢，即使後續出現回檔，預計下檔也應有強力支撐。

長線來看，富蘭克林投顧認為，在前述原因未消退下，市場震盪將使資金持續流向黃金，整體來看仍對黃金有利，未來金價可望再創高。金礦股也可望同步受惠於金價高漲，獲利能力預期將明顯改善，加上估值偏低，金礦股有機會出現落後補漲行情。

在原油方面，富蘭克林投顧表示，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）具備豐沛閒置產能，且將提高今明兩年原油供應，將抑制油價上檔空間，但需求相對穩健，給予油價下檔支撐，此外則持續關注俄烏談判進展。

富蘭克林投顧表示，能源股的自由現金流量充沛，資產品質提升，將增加發放股利、買回庫藏股等股東友善政策，建議投資人審慎布局，掌握資金輪動行情的投資機會。