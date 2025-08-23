基金特蒐／新興基金 長線有甜頭

新興市場今年以來，面對關稅與地緣政治緊張局勢，經濟與金融市場表現表現仍顯韌性。美國政府政策不確定性、美國例外論的鬆動，促使集中在美國市場的部分資金，逐漸流向亞洲等新興市場，推升新興市場基金表現，也讓投資人的目光，再度轉往包括印度、中國大陸、巴西等新興市場。

以MSCI新興市場指數來看，今年以來美元計價上漲19.8%，對比美股S&P 500指數僅有9.2%漲幅，漲幅幾乎高出一倍，在37檔國內核備全球新興市場股票型基金中，僅11檔基金今年來報酬表現優於新興市場指數，突顯在廣大的新興市場投資範疇中、行情輪動加速下，基金績效能領先大盤實屬不易。其中富蘭克林坦伯頓新興國家基金，今年以來原幣計價上漲24.3%居冠、換算台幣計價上漲15.7%，不僅今年以來，該基金在過去一年、二年、三年的績效表現皆居同類型基金的前段班。

富蘭克林坦伯頓新興國家基金經理人伽坦．賽加爾。 富蘭克林／提供

觀察富坦新興國家基金能明顯勝出的關鍵在於，持續掌握到人工智慧（AI）發展題材在亞洲市場軟硬體的贏家，包含南韓、台灣的半導體製造商，以及由中國大陸AI新創公司DeepSeek，引爆的中國大陸AI應用遍地開花的潮流，相關個股均為基金績效帶來相當大貢獻。再者，今年來走勢較為溫吞的印度市場，經理人在印度市場銀行產業的布局，也都有明顯優於指數的表現。

富蘭克林坦伯頓新興國家基金經理人伽坦．賽加爾表示，下一個十億中產階級消費者很大部分將來自新興市場，各線上平台的普及與物流、支付等配套基礎設施促進中產階級擴增，推動許多新興市場商品與服務的滲透率提升與消費升級，也為電子商務、物流、食品、交通與金融服務領域創造愈來愈多機會。此外，新興市場主導著科技與替代能源產業的各個領域，包含半導體、IT資訊服務與太陽能、電動車等領域，而且隨著人工智慧應用即將進入爆發期，對於半導體的需求將會持續成長，各國減少碳排放的承諾，也推動了替代能源需求，新興市場在這些領域，都可以發揮至關重要的作用。

伽坦．賽加爾進一步指出，統計資料與調查報告顯示，中國大陸經濟正經歷成長空窗期，政府對製造業無序競爭的整頓，所謂的反內捲政策已開始影響產出，近期採購經理人指數顯示製造業產出放緩，雖然減少無序競爭有助降低通縮風險，但可能也需要政府額外的刺激政策來支撐成長動能。尖端科技領域正逐步建立完整供應鏈，並持續進行研發，以人形機器人為例，在商業化方面已有所見，例如物流公司使用的機器人貨車，以及倉儲中的自動化堆高機，未來可望出現專注開發人形機器人肢體、不同用途的上市公司。

美印關稅協商情勢依然充滿變數，美國總統川普因為印度購買俄羅斯原油，對其施加的懲罰性關稅即將生效，未來幾周預計還將有新進展。雖然外部不確定性加劇，但印度經濟依然展現其韌性，印度總體經濟指標的改善已持續數月，與其他經濟體相比，也很少有經濟體預期能達到印度的成長速度。

操作心法

找尋具有可持續性獲利能力但股價遭到低估的公司，買進長期投資持有五年或以上期間，實地拜訪公司與實際制定決策的管理階層交流，投資主要是針對經營決策者創造獲利能力的判斷，而非僅僅是財務報表上數據優劣的評估。（何佩儒）

投資小叮嚀

●新興市場擁有多元投資機會

新興市場範圍廣大而各國經濟情勢各異，因此不應將新興市場視為一個相同的群體。

●股價受壓抑才是買進的較佳時點

投資若只是想要在風險移除後才進場買股票，通常那時的股票評價水準就已偏高，而在不確定環境下、股價受壓抑時，才是買進股票較好的時點。（何佩儒）