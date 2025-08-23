主動式基金 增值優選

指數股票型基金（ETF）近年成為台灣投資人熱門投資標的，今(2025)年7月底止，境內共計有37家投信發行共同基金1,052檔，整體基金規模為10兆970億元。境外基金則有970檔，國內投資人持有金額共計4兆3,943億3,479萬元。其中，投資海外ETF或基金者各有擁護者，但核心目標是長期穩健資產增值，ETF或基金能否優質仍是首要考慮條件。

鉅亨買基金總經理榮仁表示，傳統共同基金中，許多歷史悠久的優質基金早已經過多次金融風暴與市場循環的驗證，其績效具備更高的參考價值。若重視交易的即時性與透明度，ETF都能提供這類優勢；但若投資目標放在長期穩健增值，經歷過市場長期波動考驗的優質主動式基金，仍然是核心資產配置更值得投入標的。

如果在台股市場直接交易海外ETF，有證交稅、申購費等，總費用成本比較少；基金除了交易手續費外，在基金持有期間還需負擔經理費、保管費，總費用成本會比較多。ETF由於交易價格取決市場買賣，容易出現折溢價風險，白話說就是可能買貴。此外，如果要出脫A基金換買B基金，又有轉申購的時間落差，不如ETF的更換。不過，富蘭克林華美投信已推動「基金轉申購T+1日」，未來或其他國內投信跟進，投資人可望有興趣買基金。

T+1指的是基金交易流程中，投資人在提出基金轉申購申請後，轉入的基金能以申請日次一營業日（T+1日）的淨值完成申購。與傳統需等待資金入帳後再進行申購的流程相比，T+1大幅縮短資金運作的時間，讓投資人可以更快速地完成資產配置，減少因市場波動帶來的風險。

富蘭克林華美投信董事長黃書明表示，過去需等待五至七個營業日的基金轉換流程，已成為當前市場環境中的巨大機會成本與風險。