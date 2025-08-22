聯準會主席（Fed）主席鮑爾將於美國時間22日在傑克森洞全球央行年會（Jackson Hole）發表談話，牽動市場對9月是否降息的預期心理，連帶債券投資機會也受注目。據統計，隨著新台幣匯率回穩，第3季資金開始回流債市，但因市場避險情緒高漲，以高評級公司債較受歡迎。

根據彭博資料統計顯示，金融海嘯之後，投資等級以上的公司債券及資產抵押貸款證券（ABS）、商業不動產擔保證券（CMBS）平均違約率甚低接近於零。

合庫全球複合收益債券基金經理人楊嘉煒表示，ABS、MBS等證券化資產是由一籃子抵押貸款組合，可在投資組合中發揮多元分散風險的功能，兼具有派息能力，相對於同信評等級的公司債通常有較高的殖利率，有助於提升投資組合穩定收息的機遇，且與股市相關性低，在股市利空或波動大時可發揮抗波動優勢。

再觀察過去美債殖利率上下震盪的過程，ABS與MBS代表指數走勢仍相當平穩，顯示亦較不易受殖利率波動的影響，因此近幾年逐漸成為投資機構法人的投資標配，陸續在資產組合配置中加入證券化資產，以達到息收、穩波動的雙重效果。

目前金融市場正位於一個關鍵轉折點，受美國川普關稅影響，面臨通膨陰影，而關稅問題也可能導致經濟成長趨緩。面對不穩定的波動市場，楊嘉煒建議投資人資產配置應以穩定中求增益為布局策略，債券部位配置以投資等級債搭配高信評證券化資產的商品為主軸，掌握好優穩利基，兼顧風險管理與收益優化。

對於聯準會9月是否降息，國泰投信表示，市場靜待鮑爾將在傑克森洞全球央行年會發言，據目前陸續公布的經濟數據，通膨將僅產生一次性衝擊或短期影響；根據最新芝商所Fed Watch點陣圖，9月降息1碼機率逾八成，在經濟逐漸放緩背景下，此時投資人可透過信評等級較高的投等債搶先布局。