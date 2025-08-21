新興市場債可望持續受惠於兩大利多：美元走弱+基本面改善

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

M&G新興市場債券基金投資團隊分析，美元走弱及基本面改善是新興市場債重要的上漲原因。美元在2025年開局創下50年以來最弱表現，帶動新興市場本地貨幣債表現優於其他固定收益資產。美國債務壓力龐大，也可能削弱美元的全球儲備地位。

M&G新興市場債券基金投資團隊表示，新興市場平均債務占國內生產毛額（GDP）僅75%，遠低於成熟市場的110%，並因財政紀律提升而持續獲得評級調升，僅2024年就有14個主權國家評級上修，為2011年以來最高紀錄。國際貨幣基金（IMF）預估，2025年新興市場經濟成長率將達3.7%，明顯領先成熟市場的1.4%。

M&G新興市場債券基金投資團隊表示，疫情後新興市場多數央行快速升息，如巴西即比美國早一年行動，成功壓抑通貨膨脹並維持正的實質利率，提升投資吸引力與政策可信度。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人哈森泰博（Michael Hasenstab）表示，近年來全球高通膨及升息潮一度造成新興債市壓力。不過，相較於過去數次金融危機，新興國家普遍展現韌性和防禦力。

哈森泰博指出，目前許多新興市場擁有謹慎的財政和貨幣政策、高實質利率、正在享受經濟改革成果的機會。尤其美元貶值，更有利於評價仍便宜的新興國家貨幣升值機會。

哈森泰博看好新興國家三大結構性機會，也就是全球貿易結構改變、地緣政治變化及結構性改革題材。美國築起貿易高牆，導致新興國家更加強分散出口和區域內經貿合作，也出現投資機會。

新興市場

相關新聞

美元走弱、基本面改善助攻 新興市場債今年漲幅逾7%

2025年8月以來，新興市場債券持續吸引資金湧入，績效亮眼，年初至今平均漲幅達6~7%，明顯優於其他全球各主要債券市場。...

AI帶來的產值提升驚人 及早布局科技股搭上AI浪潮

近日雖OpenAI執行長Sam Altman對AI股發警，但從科技巨頭財報看，上半年微軟、亞馬遜、Alphabet、Me...

靈活應對股債趨勢 跨國平衡基金叫好叫座

跨國平衡及組合平衡型基金近一季靈活應對股債趨勢，帶動規模、績效同步開紅盤。展望後市，投信法人認為，全球股市走出關稅衝擊回...

景順：股市仍具上漲動能

經濟數據顯示美國經濟正逐步放緩，但未陷入衰退，全球許多企業在目前貿易環境下仍蓬勃發展，相互矛盾的經濟數據可能使投資人進退...

海外債券基金 成避風港

隨著聯準會9月降息預期升溫，投資人積極鎖定當前相對較高的殖利率，債券市場再度成為資金青睞的焦點。根據基金觀測站統計，7月...

AI撐場 美股不看淡

美股財報佳，人工智慧（AI）主題持續看多。不過，法人指出，市場不確定風險仍高，投資人在布局時，仍宜靈活多元，除了以AI為...

