新興市場債可望持續受惠於兩大利多：美元走弱+基本面改善

M&G新興市場債券基金投資團隊分析，美元走弱及基本面改善是新興市場債重要的上漲原因。美元在2025年開局創下50年以來最弱表現，帶動新興市場本地貨幣債表現優於其他固定收益資產。美國債務壓力龐大，也可能削弱美元的全球儲備地位。

M&G新興市場債券基金投資團隊表示，新興市場平均債務占國內生產毛額（GDP）僅75%，遠低於成熟市場的110%，並因財政紀律提升而持續獲得評級調升，僅2024年就有14個主權國家評級上修，為2011年以來最高紀錄。國際貨幣基金（IMF）預估，2025年新興市場經濟成長率將達3.7%，明顯領先成熟市場的1.4%。

M&G新興市場債券基金投資團隊表示，疫情後新興市場多數央行快速升息，如巴西即比美國早一年行動，成功壓抑通貨膨脹並維持正的實質利率，提升投資吸引力與政策可信度。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人哈森泰博（Michael Hasenstab）表示，近年來全球高通膨及升息潮一度造成新興債市壓力。不過，相較於過去數次金融危機，新興國家普遍展現韌性和防禦力。

哈森泰博指出，目前許多新興市場擁有謹慎的財政和貨幣政策、高實質利率、正在享受經濟改革成果的機會。尤其美元貶值，更有利於評價仍便宜的新興國家貨幣升值機會。

哈森泰博看好新興國家三大結構性機會，也就是全球貿易結構改變、地緣政治變化及結構性改革題材。美國築起貿易高牆，導致新興國家更加強分散出口和區域內經貿合作，也出現投資機會。