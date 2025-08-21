特斯拉自駕計程車上線搶市！點火電動車基金行情

自駕計程車有望掀起新一波交通革命。法人指出，隨著自駕技術不斷精進與商轉腳步加快，自駕計程車市場正進入加速成長期，龐大需求不僅推動電動車產業鏈發展，也讓相關電動車概念基金投資前景備受期待，長線趨勢可望持續受惠。

PGIM保德信全球消費商機基金經理人常李奕翰表示，根據市場預期，自駕計程車市場規模將從2023年的12.62億美元增至2028年的19.27億美元，年均複合成長率達8.9%。

其中，特斯拉正在美國德州測試其自駕計程車平台（Robotaxi），預計9月正式上線，並有意拓展自駕計程車服務至舊金山灣區，此舉被視為特斯拉邁向全自動駕駛願景的重要里程碑，引發業界關注。

事實上，根據CMoney統計至19日，觀察電動車概念基金近三個月以來表現，其中包括：永豐台灣智能車供應鏈ETF、國泰全球智能電動車ETF、合庫AI電動車及車聯網創新、中國信託臺灣綠能及電動車ETF、富邦未來車ETF等績效達12%以上；群益智慧聯網電動車、凱基未來移動、富邦全球智能車等，績效達8.2%以上，表現亮眼。

常李奕翰分析，除了特斯拉之外，Google旗下的Waymo已於去年開始在洛杉磯營運，另外包括亞馬遜的Zoox、福斯汽車子公司ADMT，以及自駕技術新創公司Avride也相繼投入自駕計程車市場，就連輝達執行長黃仁勳在今年的GTC技術大會上都直言，自動駕駛汽車的時代已經來臨，而Robotaxi將成為第一個「兆元等級」的機器人應用。

常李奕翰進一步指出，根據TrendForce分析，美國自駕計程車市場將由特斯拉與Waymo兩大系統主導，預估規模將於2035年達365億美元，而中國大陸自駕計程車產業也正蓬勃發展，得益於完善的供應鏈體系，預期硬體成本將會快速降低。

群益全球智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷補充，從銷售面來看，電動車產品推陳出新以及種類增加之下，電動車銷量於大陸和歐洲持續增長。後市來看，基於全球減碳趨勢未變，以及各國政策引導之下，電動車產業發展有望持續，加上伴隨固態電池技術推進，以及AI發展、晶片算力提升以及高階感測器產品的精進，可協助強化車輛對內部與外部的感知能力，並進一步提升自駕車安全性，有利於中長期電動車滲透率提升，相關供應鏈表現可保持關注。