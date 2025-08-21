美元走弱、基本面改善助攻 新興市場債今年漲幅逾7%

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
Morningstar境外全球新興市場債券基金比較表。資料來源：Morningstar
2025年8月以來，新興市場債券持續吸引資金湧入，績效亮眼，年初至今平均漲幅達6~7%，明顯優於其他全球各主要債券市場。法人表示，新興市場債未來具美元走弱拉抬及基本面改善等雙重優勢，在資金行情與基本面利多的雙重推動下，新興市場債將成為固定收益投資布局的焦點。

根據Bloomberg統計，截至8月17日，全球各主要債券市場中，今年以來表現最佳的前三名均由新興市場債券包辦，分別為新興美元主權債7.15%、新興美元企業債6.01%，以及新興本地貨幣債5.59%；相較之下，美國公債年初至今的報酬率僅3.83%。受此帶動，新興市場債券基金同樣繳出亮眼成績，Morningstar資料顯示，今年以來平均報酬率已突破7%。

國際資金的持續流入是新興市場債持續上漲的重要動能之一，根據Bloomberg統計，截至7月底，今年累計淨流入金額達345億美元，同時，目前呈現連續多周買超的趨勢。

M&G新興市場債券基金投資團隊分析，美元走弱及基本面改善是新興市場債重要的上漲原因，美元在2025年開局創下50年以來最弱表現，帶動新興市場本地貨幣債表現優於其他固定收益資產，而美國龐大債務壓力也可能削弱美元的全球儲備地位。

M&G新興市場債券基金投資團隊表示，新興市場平均債務對GDP比率僅75%，遠低於已開發經濟體的110%，並因財政紀律提升而持續獲得評級調升，僅2024年就有14個主權國家評級上修，創下2011年以來最高紀錄。國際貨幣基金組織（IMF）也預估，2025年新興市場經濟成長率將達3.7%，明顯領先已開發市場的1.4%。

同時，新興市場在金融政策與企業端的表現上同樣優於已開發國家，M&G新興市場債券基金投資團隊表示，疫情後新興市場多數央行快速升息，如巴西即比美國早一年行動，成功壓抑通膨並維持正的實質利率，提升了投資吸引力與政策可信度，企業端則同樣展現改善趨勢，截至4月底，評級在CCC+以下的發行人數已降至僅9家，顯示新興市場企業槓桿率下降、利息覆蓋率提升，整體信用品質顯著改善，進一步鞏固了新興市場債的投資吸引力。

