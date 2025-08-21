日本市場基本面轉佳 多元資產配置掌握投資契機

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

隨著美國關稅的影響日益明朗，市場對日本企業前景和經濟增長重拾樂觀態度。日本企業正積極投入AI與數位轉型，加上日本經濟由通縮的困境進入通膨的環境，政經改革逐漸發酵，企業端ROE持續改善，增強股東回饋，及解除交叉持股提高資金效率。

兆豐投信表示，日本市場具備長期投資潛力。尤其在企業改革、股東回饋政策升級，以及製造業與新興產業並進的助力下，日本股市後續可期。

兆豐投信指出，日本企業積極推動公司治理，提升股東報酬率；同時，受惠於全球科技趨勢與在地內需消費回升，日本產業結構逐步優化，吸引國際資金青睞。日圓偏弱亦有助出口產業競爭力，為市場增添投資契機。

在配置上，兆豐日本優勢多重資產基金研究團隊表示，日本市場迎來結構性改革與資金動能雙重推升，投資人可把握未來長期趨勢，透過多元資產配置掌握日本市場潛力，為投資組合增添成長動能。建議現階段適合採取單筆分批進場或定期定額的投資策略，參與日本優勢產業漲幅機會，追求報酬同時仍須審慎評估自身投資風險屬性，並確實作好財務規劃與風險評估。

